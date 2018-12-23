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"Як дитина": Каменських розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства (фото)

Lite » Зірки 23.12.2018 - 13:34
"Як дитина": Каменських розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства (фото)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Українська співачка заплакала від щастя на зустрічі з Мелані Сі

Відома українська артистка Настя Каменських (NK) більш ніж 12 років активно працювала в шоу-бізнесі, за цей час вона зустрілася з незліченною кількістю зірок, проте крайня зустріч стала для неї "фатальною". Каменських заплакала від щастя на зустрічі з Мелані Сі після фінального виступу учасників "Х-фактора". Спільний знімок і зворушливий пост артистка опублікувала у своєму профілі в Instagram.

Каменських написала, що була шалено рада зустріти легендарну британську співачку, найчарівнішу вокалістку з групи Spice Girls Мелані Сі. Вона зізналася, що розридалася як дитина на зустрічі з кумиром дитинства.

&quot;Як дитина&quot;: Каменських розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства (фото)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

"Вчора був неймовірний ефір! Стільки крутих виступів, стільки несподіваних дуетів, сюрпризів і нових знайомств. Була дуже рада зустріти легендарну Мелані Сі. Захоплююся її талантом! У кожного з нас у дитинстві були свої кумири якими ми захоплювалися! І не дивлячись на те, що минуло вже так багато часу, я сама вже на сцені більше 12 років і виступаю з концертами по всьому світу... вчора не змогла стримати сліз, як дитина, зустрівшись Мелані Сі", — написала співачка у своєму блозі.

&quot;Як дитина&quot;: Каменських розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства (фото)

&quot;Як дитина&quot;: Каменських розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства (фото)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що в ефірі легендарного співочого шоу "Х-фактор" заспівала відома на весь світ британська співачка, колишня учасниця групи Spice Girls Мелані Джейн Чісхолм. Вона приїхала в Україну, щоб виконати заповітну мрію однієї з учасниць проекту — яскравої співачки Ольги Жмуриної.

До цього Каменських похвалилася ультрамодним образом для фіналу шоу "Х-фактор". Співачка вибрала для вирішального вечора гаптований золотом каптан і незвичайні колоски, які імітують великі афрокосички.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Настя Каменськихх-факторSpice Girls
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