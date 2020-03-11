"Як же ви схожі": вагітна дочка Ольги Сумської зворушила ніжним фото з мамою

Старша дочка відомої української актриси Ольги Сумської від шлюбу з Євгеном Паперним Антоніна зараз вагітна і скоро подарує їй другого внука чи внучку. Нагадаємо, що Тоня разом з чоловіком Володимиром Ягличем вже виховують дворічну доньку Єву. При цьому сім'я живе в Москві, так що дівчина не так вже часто бачиться з мамою і кожна зустріч - свято. Зараз Сумська приїхала погостювати у доньки і вони весело проводять час - навіть влаштували б'юті-експеримент на камеру.

29-річна Паперна поділилася на своїй сторінці в Instagram ніжним атмосферним фото з коханою мамою. Мама і дочка відображені у машині, при цьому вони ніжно притислися головами одна до одної. Обидві вони відмовилися від макіяжу і захоплюють природною красою і милими усмішками.

У підпису Тоня обіграла те, що шанувальники часто говорять, що вони з 53-річною мамою неймовірно схожі.

"#какжевыпохожинамаму", - залишила милий хештег актриса.

Фото: Антоніна Паперна і Ольга Сумська (instagram.com/tonya_papernaya)

"Моя", - тут же відгукнулася любляча мама Тоні.

Фолловери почали активно обговорювати, на кого більше схожа дівчина, не забуваючи обдаровувати її та маму компліментами.

А мама на подружку

Схожі тим, що красуні

Я мабуть викину всі свої тайсько-китайські штучки і почну використовувати сметану, карколомний ефект. ви вогонь

На папу

Подібна на батька

Ні, ви копія тата

Очі татові)

Ні одна особа, але схожі! Красуні і розумниці!

Ви схожі на тата

на тата. І на себе. І взагалі ви дивовижна. І мама дивовижна. І тато чудовий. І сестра диво

Красуні. Володимиру пощастило з дружиною і тещею

На папу в образі мами

Красуні

Мамина доця

Близнюки!

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, нещодавно Антоніна Паперна показала зворушливе відео зі своєю дворічною донечкою Євою в домашній обстановці.