"Як багато вирішує колір волосся": Нікітюк в образі Клеопатри підкорила мережу (фото)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники відзначили, що в образі Нікітюк ідеально все: від кольору волосся до макіяжу

Під час десятого ефіру шоу Танці з зірками 2018 Леся Нікітюк перевтілилася в образ єгипетської жриці. При цьому багато шанувальників телеведучої для себе відзначили, що Нікітюк дістався образ цариці Клеопатри.

Зазначимо, що під час десятого ефіру глядачів очікував приємний сюрприз — нарешті на паркет вийшли судді проекту: Дмитро Монатік, Катерина Кухар і Влад Яма.

Члени журі підготували танцювальні номери з рештою зоряних пар проекту. Разом з Владом Ямою танцювала також пара Лесі Нікітюк і Макса Єжова. Компанію їм склали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Танцюристи і зірки дивували глядачів енергійної сальсою.

Влад Яма, Леся Нікітюк, Максим Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова на паркеті десятого ефіру Танців з зірками 2018

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Цікаво, що шанувальники Нікітюк в мережі instagram зазначили: телеведучій дуже личить "східний образ".

Леся Нікітюк в образі єгипетської жриці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Супер. Тобі дуже йде цей образ. Ти шикарна, Леся", — захоплюється tania_vtn.

"Дуже красиво в такому кольорі і з такою зачіскою", — зазначає femidaservis.

"Як багато вирішує колір волосся!" — підкреслює kristinakristina7538.

"Якби Клеопатра була такою роковою блондинкою, йой шо булоб", — жартує freszija_ua_broosh.

"Леся, ти просто бомба", — пише tvoya_kisulya.

"Леся, ви тут прекрасні! Зачіска колір, макіяж супер! Вам все личить!" — підкреслює valeria__sergeeva.

"От якби ще волосся було б чорними, ну точно Клеопатра. Леся, ти супер", — захоплюється marinaostrinskaia8163.

Леся Нікітюк і танцюрист Дмитро Жук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше "дівчина з Хмельницького", популярна українська телеведуча Леся Нікітюк в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна відверто розповіла про свої комплекси й табу, як йшла до успіху і як ставитися до критики у свою адресу.

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