Вишукана і сексуальна: Тіна Кароль блищала на M1 Music Awards у приголомшливих образах

Нагородження престижної музичної премії "М1 Music Awards. П'ять", яка відбулася 30 листопада в Києві, в "Палаці спорту", зібрало весь український бомонд і зірок шоу-бізнесу першої величини. Музичним продюсером церемонії стала Тіна Кароль, яка в цей вечір також удостоїлася нагороди – вона отримувала статуетку в категорії "Золотий грамофон" (нагорода вручалася спільно з радіостанцією "Русское Радио Україна"). За вечір українська поп-діва змінила три розкішні вбрання. Так, відповідні фото з'явилися на її сторінці в Instagram.

Співачка показала ефектний номер на нову пісню "Іди на життя". Для цього їй довелося піднятися на неабияку висоту. На репетиції перед виступом вона зізналася, що висота – її величезна фобія, яку вдалося успішно подолати.

Для номера поп-діва вбралася в пікантне чорне плаття в підлогу з високим розрізом від всесвітньо відомого французького бренду Mugler з асиметрично скроєним ліфом, який підкреслив розкішний бюст зірки.

Вбрання вона доповнила оригінальним металевим поясом-баскою від відомого дизайнера по костюмах Мануеля Албаррана (до речі, вона працювала над образами Анджеліни Джолі у фільмі "Малефісента"). Зірка довершила пікантний лук великими браслетами від бренду Stephen Webster і босоніжками з тонкими ремінцями.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Для виступу з Дан Баланом (артисти виконали дуетну композицію "Додому", яку представили на одному з прямих ефірів шоу Танці з зірками 2019) Тіна обрала блискуче пурпурове плаття з відкритими плечима і пікантною зоною декольте від Mugler. В якості прикрас артистка обрала каблучку з величезним каменем в тон вбрання і браслет від Stephen Webster.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Також весь вечір Тіна блищала в вишуканій сукні пудрового відтінку з корсетним ліфом на широких атласних бретелях від Versace. Вона довершила образ закритими витонченими босоніжками зі шнурівкою від одного з найулюбленіших українських брендів the Coat.

Шанувальники буквально втратили голову від великої кількості краси і не змогли залишити Тіну без овацій і компліментів.

Обожнюю іі вбрання, оригінально і безподобно, якщо у неі є стиліст, то йому ріспект!

Неймовірно красива

Драйвова Тіночка

Незрівнянна!

Як завжди, чарівна!

Як завжди прекрасна, жіночна Тіна

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