"У повітрі кохання": Кароль і Балан завалили мережу романтичними фото з Танців з зірками 2019

Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Артисти підігріли чутки про свій роман

Тіна Кароль та Дан Балан вразили шанувальників в саме серце чуттєвим і понизливим номером на дуетну пісню "Додому" яку виконали під час дестятого "містичного" ефіру проекту "Танці з зірками 2019". Шанувальники зірок знову заговорили про те, що між ними є хімія і іскра, а артисти лише підігриіли інтерес до себе серією романтичних фото зі сцени і не тільки. Дан і Тіна обмінялися в Instagram своєрідними фотопосланнями, а співак ще й вирішив залишити для української поп-діви таємничий меседж.

Тіна розмістила на сторінці цілу низку ефектних кадрів, на яких позувала в образі білявого ангела з широкими крилами. Вона змінила за вечір два вбрання – обидва білі, ідеально підкреслили фігуру зірки. Серед знімків було чимало спільних кадрів з Даном, який на вечір перевтілився в нащадка Дракули, – ось він обійняв співачку за плечі, сховався за її крило, міцно тримає за руку, дивиться в очі і посміхається, виконуючи свій куплет композиції.

Співак також не встояв і показав спільні фото з Тіною. Причому частина з них опублікував у сторіз. На одному з фото Дан крокує з Тіною за руку по сцені, на іншому – міцно тримає її , поки співачка сміється, закинувши голову.

Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Дан вирішив підписати кадри словами з пісні до мюзиклу "Привид опери", причому англійською мовою.

"Заспівай зі мною ще раз. Наш дивний дует... Фантом опери тут, у моїх думках...." - залишив таємниче послання артист.

Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/danbalan)

Шанувальники прийшли в захват від романтичних знімків Тіни і Дана. Вони почали випитувати у зірок, що ж їх насправді пов'язує: почуття чи творчість? Слова захоплення і компліменти сипалися на артистів як з рогу достатку.

Такі гарні з Даном, ну просто чудо! І дует вийшов просто нереальним, стільки ніжності, емоцій, просто за гранню

Шикарна.... Ви з Даном прекрастная пара!

Дуже красива пара! Інь і Янь!

Це неможливо красиво!

Це було краство... В повітрі була магія і кохання

Які ж ви класні, Голлівуд, красива пара не реально, ви створені бути разом

Скріншот коментарів

Дано відреагував на теплі побажання і відгуки шанувальників: "Спасибі вам, дорогі, за прекрасні слова і емоції Коли відбувається магія... Це поза мого контролю".

Скріншот коментарів

Видео: YouTube/Танці з зірками

Раніше Тіна Кароль привела улюбленого синочка Веню на перше в його житті інтерв'ю в прямому ефірі.