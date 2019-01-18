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Відомий співак змінив ім'я і підкорив суддів шоу Голос країни 9

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 20:27
Відомий співак змінив ім'я і підкорив суддів шоу Голос країни 9
Фото: Девід Аксельрод (facebook.com/david.axelrod.singer)

Чоловік продюсера Олени Мозгової підкорив суддівську четвірку вокалом, а фанів здивував зміною імені

Відомий країнський співак, чоловік продюсера Олени Мозгової, Володимир Ткаченко змінив ім'я і відправився підкорювати серця суддів і глядачів на популярне талант-шоу Голос країни 9, що стартує в неділю, 20 січня на каналі 1+1.

На сторінці в Facebook дочка легендарного українського композитора Миколи Мозгового опублікувала промо-ролик телепроекту Голос країни 9. Увагу користувачів привернуло те, що 35-річний артист представився не звичним для всіх ім'ям, а назвав себе Девід Аксельрод.

Підписники Олени тут же почали цікавитися, звідки взявся псевдонім, але продюсер запевнила, що це справжнє паспортне ім'я її чоловіка.

"Це прізвище його діда, яку він взяв собі", - пояснила Олена, зазначивши, що саме так її чоловіка записано в офіційних документах, що підтверджують особистість.

Відомий співак змінив ім'я і підкорив суддів шоу Голос країни 9

Відомий співак змінив ім'я і підкорив суддів шоу Голос країни 9

Скріншот коментарів (facebook.com/olenamozgova1)

Треба зазначити, що під час "сліпих прослуховувань" вокал Девіда вразив суддівську четвірку, що складається з Тіни Кароль, Потапа, Дмитра Монатіка і нового зіркового члена журі - співака Dan Balan. На голос талановитого виконавця повернулися всі тренери, але до кого в команду піде співак, залишається інтригою.

Нагадаємо, що новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки є три маленьких з іменами членів журі.

Раніше ми писали про те, що в першому прямому ефірі проекту Голос країни 9 глядачі побачать серед учасників, які прийшли спробувати щастя на вокальному шоу, дочка африканських чиновників, а також 68-річна виконавиця народних пісень.

Названа дата прем'єри дев'ятого сезону шоу Голос країни Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9
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