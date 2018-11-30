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Відома голлівудська актриса вразила розповнілою фігурою

Lite » Зірки 30.11.2018 - 15:31
Відома голлівудська актриса вразила розповнілою фігурою
Фото: Дрю Беррімор (instagram.com/drewbarrymore)

43-річну зірку насилу могли впізнати

Відома голлівудська актриса Дрю Беррімор останні роки майже не знімається і веде боротьбу із зайвою вагою. Судячи з останнього виходу зірки в світ, вона її програє - артистка вразила розповнілою фігурою, з-за якої її було складно впізнати.

43-річна Беррімор відвідала урочисте відкриття власного бутіка в мексиканській столиці Мехіко. Знімки з заходу були опубліковані в соцмережах.

Відома голлівудська актриса вразила розповнілою фігуроюФото: Дрю Беррімор (instagram.com/fuxi_mx)

На своїй сторінці в Instagram знаменитість також поділилася відео з події.

Відео: instagram.com/drewbarrymore

Серед продуктів були представлені не тільки класичні туші, рум'яна, помади і блиски для губ, але і засоби для професійного макіяжу, контурування та різноманітні палетки.

Відома голлівудська актриса вразила розповнілою фігурою

Фото: Дрю Беррімор (instagram.com/omarreyes)

Проте більшу увагу шанувальників привернув зовнішній вигляд актриси. Для презентації Дрю вибрала рожевий комбінезон, прикрашений милим принтом і чорним поясом. Доповнила образ вона яскравим макіяжем.

Однак схоже, що саму Беррімор абсолютно влаштовує її зовнішній вигляд і думка інших її не хвилює. Артистка позувала для фото і радо спілкувалася з усіма, хто виявляв бажання. Виглядала вона абсолютно щасливою.

Відома голлівудська актриса вразила розповнілою фігурою

Фото: Дрю Беррімор (instagram.com/flowerbeauty)

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд захопила розкішною фігурою в стильній фотосесії для глянцю.

Ми також писали про те, що Хлоя Морец знялась на обкладинку глянцю у костюмі від українського дизайнера. 21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ. Свій наряд вона доповнила укладанням з ефектом мокрого волосся і натуральним макіяжем.

До речі, Кортні Кардашян оголилася для чоловічого глянцю. Старша з сестер американського зоряного сімейства Кардашян стала головною героїнею обкладинки січневого номера мексиканського глянцю GQ.

Відео: (video.rbc.ua)

Сінді Кроуфорд захопила розкішною фігурою в стильній фотосесії для глянцю "Ангел" Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні
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