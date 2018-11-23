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Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера

Lite » Звезды 23.11.2018 - 19:42
Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера
Фото: (instagram.com/chloegmoretz)

Блейзер, который актриса примерила для фотосессии стоит 1070 евро

Известная Голливудская актриса, звезда фильмов "Пипец" и "Великий уравнитель" Хлоя Морец выбрала костюм украинского дизайнера для фотосессии на обложку журнала GAYTIMES. Об этом рассказала создатель линии дизайнерской одежды Наталья Зинько в своем профиле в Instagram.

Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера

Скриншот поста аккаунта instagram.com/natashazinkomagazin

21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ. Свой наряд она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и натуральным макияжем.

Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера

Блейзер в стиле оверсайз (natashazinko.com)

Ранее мы писали, что Голливудская актриса превратилась в сморщенного старика.

Также сообщалось, что Джей Ло блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера.

Видео: (video.rbc.ua)

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