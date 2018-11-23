Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера

Блейзер, который актриса примерила для фотосессии стоит 1070 евро
Известная Голливудская актриса, звезда фильмов "Пипец" и "Великий уравнитель" Хлоя Морец выбрала костюм украинского дизайнера для фотосессии на обложку журнала GAYTIMES. Об этом рассказала создатель линии дизайнерской одежды Наталья Зинько в своем профиле в Instagram.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/natashazinkomagazin
21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ. Свой наряд она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и натуральным макияжем.
Блейзер в стиле оверсайз (natashazinko.com)
Ранее мы писали, что Голливудская актриса превратилась в сморщенного старика.
Также сообщалось, что Джей Ло блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера.
Видео: (video.rbc.ua)