Синди Кроуфорд восхитила роскошной фигурой в стильной фотосессии для глянца

Фото: Синди Кроуфорд (magazinec.com)

Супермодель стала главной героиней журнала C Magazine

Знаменитая супермодель 90-х Синди Кроуфорд доказала, что и сейчас выглядит роскошно и востребованна в модной индустрии. 52-летняя звезда украсила обложку декабрьского номера журнала C Magazine и снялась в стильной фотосессии для издания.

52-летняя мама двоих детей позировала фотографу Курту Маркусу, с которым и раньше работала на съемках.

Фото: Синди Кроуфорд (magazinec.com)

Кроуфорд вместе с командой стилистов и визажистов создала несколько разноплановых образов, и каждый из них демонстрировал хорошую форму Синди.

Фото: Синди Кроуфорд (magazinec.com)

В одном из интервью она сказала, что секрета привлекательности у нее нет, а есть здоровый образ жизни, к которому стремится с начала своего модельного пути.

Фото: Синди Кроуфорд (magazinec.com)

Отметим, что ранее Синди Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape Синди была названа второй (после Деми Мур) самой красивой женщиной в мире из 4000 претенденток. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People.

Фото: Синди Кроуфорд (magazinec.com)

Напомним, дочь Синди Кроуфорд в роскошном наряде стала звездой показа Valentino. Юная манекенщица вновь блистала на шоу Пьерпаоло Пиччоли. В роскошном платье, похожем на ярко-красный пион, Кайя прошагала по подиуму под падающими с потолка лепестками роз.

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Кстати, Кортни Кардашьян обнажилась для мужского глянца. Старшая из сестер американского звездного семейства Кардашьян стала главной героиней обложки январского номера мексиканского глянца GQ.

Видео: (video.rbc.ua)