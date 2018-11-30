Известная голливудская актриса поразила располневшей фигурой

Фото: Дрю Бэрримор (instagram.com/drewbarrymore)

43-летнюю звезду с трудом могли узнать

Известная голливудская актриса Дрю Бэрримор последние годы почти не снимается и ведет борьбу с лишним весом. Судя по последнему выходу звезды в свет, она ее проигрывает - артистка поразила располневшей фигурой, из-за которой ее было сложно узнать.

43-летняя Бэрримор посетила торжественное открытие собственного бутика в мексиканской столице Мехико. Снимки с мероприятия были опубликованы в соцсетях.

Фото: Дрю Бэрримор (instagram.com/fuxi_mx)

На своей странице в Instagram знаменитость также поделилась видео с события.

Видео: instagram.com/drewbarrymore

Среди продуктов были представлены не только классические туши, румяна, помады и блески для губ, но и средства для профессионального макияжа, контурирования и разнообразные палетки.

Фото: Дрю Бэрримор (instagram.com/omarreyes)

Однако большее внимание поклонников привлек внешний вид актрисы. Для презентации Дрю выбрала розовый комбинезон, украшенный милым принтом и черным поясом. Дополнила образ она ярким макияжем.

Однако похоже, что саму Бэрримор абсолютно устраивает ее внешний вид и мнение других ее не волнует. Артистка позировала для фото и радостно общалась со всеми, кто изъявлял желание. Выглядела она абсолютно счастливой.

Фото: Дрю Бэрримор (instagram.com/flowerbeauty)

Напомним, Синди Кроуфорд восхитила роскошной фигурой в стильной фотосессии для глянца.

Мы также писали о том, что Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера. 21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ. Свой наряд она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и натуральным макияжем.

Кстати, Кортни Кардашьян обнажилась для мужского глянца. Старшая из сестер американского звездного семейства Кардашьян стала главной героиней обложки январского номера мексиканского глянца GQ.

Видео: (video.rbc.ua)