"Змінилася": Осадча взяла участь у флешмобі #10yearschallenge

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча помітно змінилася

Популярна українська телеведуча Катя Осадча прийняла участь у флешмобі #10yearschallenge, у зв'язку з чим показала свої старі фото. Відповідні кадри були опубліковані на сторінці "Світського життя" в Instagram.

Так, на опублікованому фото видно самі зірку, яка вбралася в "золоте вбрання". При цьому на голові у Осадчій красується звична "шапочка".

Фото: Катя Осадча (instagram.com/svitsketv)

"Пам'ятайте Катю Осадчу такою? Змінилася?" – йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що опубліковані фото стали причиною бурхливого обговорення з боку користувачів мережі.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/svitsketv)

"Дуже змінилася. Зараз весь образ випромінює м'якість, жіночність. На цих фото цього немає. Видно, що внутрішній стан дуже змінилося", - сказала користувач Світлана Осіпова.

"Катя, ви просто красуня і струнка", - уточнила юзер Світлана Кондратенко.

"Дуже змінилася", - підкреслила користувач Таня.

"Погляд як у ляльки барбі. Це прикольно", - сказала користувач Вікторія Чаун.

Скріншот коментарів (instagram.com/svitsketv)

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