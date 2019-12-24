Майже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинство

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель порадувала архівнив знімком

Наталя Водянова останнім часом занурилася в ностальгію. Так, днями вона привітала сина з 18-ленням оригінальним чином. 37-річна красуня запостила у своєму акаунті архівне фото з сином. Ще зовсім юна модель в незвичайному вбранні веселиться з малюком. І ось новий кадр з особистого архіву.

Нове фото в мікроблозі Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя показала фото з дитинства, зроблене на манер всіх шкільних кадрів тих часів. Дівчинка в рожевій блузці з мереживним коміром і манжетами сидить за столом з телефоном в руках і тримає трубку біля вуха. На голові у неї красуються бантики, а на обличчі грає безтурботна дитяча посмішка.

Шанувальники впевнені, що модель не змінилася (фото: instagram.com/natasupernova)

"Це я дзвоню вам з дитинства. Воно не було простим, і сьогодні я мрію про те, щоб дитинство було щасливим і безтурботним для всіх дітей незалежно від їх особливостей. Тому я підтримую флешмоб #детскиемечты @mastercard на користь @nakedheartfoundation і ще 11 благодійних фондів", – написала знаменита модель і филантроп.

Шанувальники зірки, які знають всю історію її дества від і до, тим не менш, в який раз захоплювалися її добротою і незвичною історією. Багато хто відзначив, що Наталя практично не змінилася. До речі, у дівчинці на фото дійсно чітко проглядаються риси майбутнього супермоделі.

Ох, Наталія, ці бездонні очі з нескінченною добротою, вони з дитинства

Ви Дивовижна і Справжня! Гідна захоплення

Ви майже не змінилися

Ви чиста любов

Ви Дивовижна і Справжня! Гідна захоплення

Ця фотографія гріє серце. Дякую, Наталія, за ваші добрі справи!

Якщо б Ви тільки могли собі уявити тоді, дитиною, якесь неймовірне майбутнє Вас чекає

Прінтскрін коментарів (фото: instagram.com/natasupernova)

Не втримався від компліменту і креативний директор Balmain Олів'є Рустен. "Іконічна картинка Такі ж красиві і сильні очі, в яких стільки любові... Веселого Різдва!", – написав знаменитий дизайнер, а з недавніх пір і близький друг супермоделі.