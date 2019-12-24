ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинство

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.12.2019 - 17:13
Майже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинство
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель порадувала архівнив знімком

Наталя Водянова останнім часом занурилася в ностальгію. Так, днями вона привітала сина з 18-ленням оригінальним чином. 37-річна красуня запостила у своєму акаунті архівне фото з сином. Ще зовсім юна модель в незвичайному вбранні веселиться з малюком. І ось новий кадр з особистого архіву.

Майже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинствоНове фото в мікроблозі Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя показала фото з дитинства, зроблене на манер всіх шкільних кадрів тих часів. Дівчинка в рожевій блузці з мереживним коміром і манжетами сидить за столом з телефоном в руках і тримає трубку біля вуха. На голові у неї красуються бантики, а на обличчі грає безтурботна дитяча посмішка.

Майже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинство

Шанувальники впевнені, що модель не змінилася (фото: instagram.com/natasupernova)

"Це я дзвоню вам з дитинства. Воно не було простим, і сьогодні я мрію про те, щоб дитинство було щасливим і безтурботним для всіх дітей незалежно від їх особливостей. Тому я підтримую флешмоб #детскиемечты @mastercard на користь @nakedheartfoundation і ще 11 благодійних фондів", – написала знаменита модель і филантроп.

Шанувальники зірки, які знають всю історію її дества від і до, тим не менш, в який раз захоплювалися її добротою і незвичною історією. Багато хто відзначив, що Наталя практично не змінилася. До речі, у дівчинці на фото дійсно чітко проглядаються риси майбутнього супермоделі.

  • Ох, Наталія, ці бездонні очі з нескінченною добротою, вони з дитинства
  • Ви Дивовижна і Справжня! Гідна захоплення
  • Ви майже не змінилися
  • Ви чиста любов
  • Ви Дивовижна і Справжня! Гідна захоплення
  • Ця фотографія гріє серце. Дякую, Наталія, за ваші добрі справи!
  • Якщо б Ви тільки могли собі уявити тоді, дитиною, якесь неймовірне майбутнє Вас чекає

Майже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинствоМайже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинствоМайже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинствоМайже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинствоМайже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинствоМайже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинствоМайже не змінилася: Наталія Водянова зворушила архівних фото і розповіла про дитинство

Прінтскрін коментарів (фото: instagram.com/natasupernova)

Не втримався від компліменту і креативний директор Balmain Олів'є Рустен. "Іконічна картинка Такі ж красиві і сильні очі, в яких стільки любові... Веселого Різдва!", – написав знаменитий дизайнер, а з недавніх пір і близький друг супермоделі.

Сміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбранням Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні кадри з близькими людьми
Новини України Наталія Водянова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся