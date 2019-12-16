Попелюшка б позаздрила: Наталія Водянова блищить на балу в розкішній сукні Dior

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель влаштувала новий благодійний бал

Наталя Водянова організувала черговий благодійний бал свого фонду "Оголені серця". Цього разу захід було незвичайним – разом з Яною Рудковською модель влаштувала Baby Love Ball. У першій половині вечора гостям представили аукціон, де можна було придбати незвичайні лоти: спільна поїздка з Наталією Водянової і її дітьми в Діснейленд, участь у fashion-шоу Цуму, дизайнерська ялина від Dior і так далі.

Модель виглядала просто розкішно (відео: instagram.com/natasupernova)

Протягом вечора вдалося зібрати 680 тисяч євро, які підуть на допомогу сім'ям з "особливими" дітьми. А в другій половині глядачів чекав святковий концерт, а також дитячий показ колекції Baby Dior, де брали участь як зіркові діти, так і діти з особливостями розвитку.

Наталя Водянова на балу (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя в цей раз знову віддала перевагу своєму улюбленому відтінку – червоному. Вона блищала на вечорі в пишній сукні Dior з корсетом, пишною спідницею з безліччю оборок та шлейфом. Ідеальним доповненням до них стали вишукане кольє і сережки від ювелірного дому Mercury. Наталія опублікувала масу фото і відео з заходу, подякувавши всім, хто підтримав ініціативу.

Шанувальники не могли стримати слів захоплення, засипавши дівчину коментарями:

Наташа!! Ви шикарна жінка

Наташа спасибі вам від усієї душі , за те що ви робите

Коли зовнішня краса відповідає внутрішній красі! ЧУДОВА!!!

Ну що за лялечка!!!!

Ну як же добре, що Ви така чарівна у цьому Всесвіті є!

Такого плаття і Попелюшка б позаздрила...

Наталя, Ви разюче красиві і одухотворені!

Коментарі до посту Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, минулого разу на балу Наталія блищала у вбранні від Giambattista Valli з безліччю пишних воланів на довгим шлейфом. Лук доповнили ельфійські вушка і прикраси в блакитних тонах. Таким чином модель обіграла казкову тему, яка була заявлена для вечора.