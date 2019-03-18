Італійське "літо" Осадчої і Горбунова розчулило мережу

Шоумени поділилися черговою порцією фото з "канікул"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжили делиться с поклонниками своими "итальянскими" фото. Звездные супруги опубликовали в сети новую порцию солнечных снимков и рассказали, что побывали в Апулии - этот регион называют "каблуком" Апеннинского полуострова, и посетили Альберобело.

Уикенд в Италии популярные телеведущие проводят в живописной Пуглии, где уже царит настоящее лето.

Катя позировала в белой футболке и черных штанах, но иногда утеплялась розовым и красным свитерками. На Юре - белые футболка и рубашка, а также черные брюки.

"Альберобело.Труллы. Памятник Юнеско!" - подписал Горбунов снимки.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Италии (instagram.com/kosadcha / instagram.com/gorbunovyuriy)

А Катя Осадчая показала, как выглядят труллы - традиционные домики в Пулии. Эти строения сооружены методом сухой кладки, с конической крышей, имеющие доисторические прототипы. Такие домики распространены в центральной и южной частях итальянской области Пулия.

Подписчики Осадчей и Горбунова в сети восхищаются кадрами и отмечают, что отдых явно вышел замечательный, а Катя на фото выглядит, словно сбросила несколько лет. Также поклонники делятся с шоуменами советами, какие места еще можно посетить:

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились фото с отдыха в Италии (instagram.com/kosadcha / instagram.com/gorbunovyuriy)

"Очень стильные образы, Катя! Желаем приятного отдыха и легкого возвращения к работе!"

"Непосредственная, милая, прямо юная такая!"

"Италия это прекрасно, это моя мечта! Приятно смотреть на солнечные и добрые фото";

"Классно! По-летнему!"

"О, я там была! Там есть Патры Пио - святые места, и недалеко есть Святой Михаил. Пулия очень красивый городок, хотя я живу на Калабрии";

"Катя, загляните еще в Бари, к святыне-мощей св. Николая. Там особая атмосфера";

Как сообщалось ранее, недавно Катя Осадчая появилась на презентации первой свадебной коллекции дизайнера Андре Тана в оригинальном наряде.

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