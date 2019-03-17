Італійські канікули: Осадча та Горбунов зачарували романтичним фотосетом

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведучі позували на фоні місцевих пейзажів

Популярні телеведучі та сімейна пара Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили на вікенд в Італія. Шоумен опублікував знімок "смачного" ранку з зірковою дружиною з аеропорту Мюнхена, але кінцевою метою їх подорожі став мальовничий італійський регіон Апулія, де вже панує справжнє літо. Фотсесією на фоні місцевих пейзажів знаменитості поділилася на сторінках в Instagram.

Катя позувала в чорній короткій сукні і білих кросівках. Вона доповнила свій образ величезними сонячними окулярами в оригінальній оправі на пів-обличчя. Вона щасливо посміхається, насолоджуючись сонцем і морем. На одному з фото Катя ніжно обіймає чоловіка за шию, променисто посміхаючись на камеру.

"Прекрасна Апулія. Мабуть, все життя можна їздити в Італію і відкривати нові місця", - підписала ведуча сонячні кадри.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

У свою чергу, Юрій опублікував спільне фото з дружиною. На кадрі усміхнена пара виглядає щасливою і розслабленою.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники ведучих не змогли утриматися від компліментів, зазначивши квітучий зовнішній вигляд Каті і висловивши захоплення їх гармонійною парою.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Щасливі!", "Класні фотки! А Вашій сімейній парі благополуччя, удачі, щасливої довговічною життя і любові!", "Ви чудова пара! Щира, життєлюбна, залишайтеся завжди такими!", "Чудова пара", "Дуже гарно, молодці!", "Найкрасивіша пара", "Які ви класні", - писали коментатори.

Судячи з "сторіз" в мікроблозі знаменитостей, вони приїхали на день народження бізнеследі Христини Храновскої. На святі гостей розважала відомий український гурт "ВВ" та Олег Скрипка, а також інші артисти.

Нагадаємо, що Катя Осадча з'явилася на презентації першої весільної колекції дизайнера Андре Тана в оригінальному вбранні.

Раніше Катя Осадча у соковитій рожевій сукні від бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA заінтригувала приємною новиною.