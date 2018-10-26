"Історія, яка йде від серця": дівчата з Dakh Daughters знялися у фантастичних національних костюмах

Колаж РБК-Україна

Гроші від продажу календаря будуть передані до Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара"

Учасниці популярної групи Dakh Daughters Соломія Мельник і Наталія Галаневич та ще 14 українських зірок взяли участь у створенні благодійного календаря "Щирі. Свята", який присвячений традиційному наряду та українським святам.

"Проект "Щирі. Свята" - справжня історія, яка йде від серця. Такі проекти важливі, адже наші традиції та історія мають дуже велику силу духу. Важливо мати цю опору і знати силу свого предка, що ти не один", - кажуть Соломія і Наталія.

Наталія Галаневич (фото: прес-служба проекту)

Учасниці Dakh Daughters знялися в костюмах з центральної України. Увагу привертають пишні сорочки з модною брокарівською вишивкою та каламайкові пояси.

"У мене багато елементів народного одягу, які я часто поєдную із сучасними тенденціями. Є й старовинна закарпатська сорочка, якій 150 років. Це дуже рідкісний екземпляр", - розповідає Мельник.

Соломія Мельник (фото: прес-служба проекту)

Для образів Наталки та Соломії спеціально приготували жайворонків. Саме такими виробами з тіста українці зустрічали весну.

"Від моєї бабусі мені дісталась вишита сорочка у якій поєднані елементи молдавських та українських орнаментів. Такий мікс досить нетиповий і особливий для мене", - ділиться історією Галаневич.

Додамо, що 14 листопада в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" відкриється виставка проекту "Щирі". А допомогти музею і замовити благодійний календар можна вже зараз за посиланням.

Раніше LITE писав про те, що у благодійному календарі на тему українських свят знялася вокалістка групи ONUKA Ната Жижченко.

Відео: РБК-Україна