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"История, которая идет от сердца": девушки из Dakh Daughters снялись в фантастических национальных костюмах

Lite » Звезды 26.10.2018 - 13:54
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Деньги от продажи календаря будут переданы Национальному центру народной культуры "Музей Ивана Гончара"

Участницы популярной группы Dakh Daughters Соломия Мельник и Наталия Галаневич и еще 14 украинских звезд приняли участие в создании благотворительного календаря "Щирі. Свята", который посвящен традиционному наряду и украинским праздникам.

"Проект "Щирі. Свята" - настоящая история, которая идет от сердца. Такие проекты важны, ведь наши традиции и история имеют очень большую силу духа. Важно иметь эту опору и знать силу своего предка, что ты не один", - говорят Соломия и Наталия.

 

Наталия Галаневич (фото: пресс-служба проекта)

Участницы Dakh Daughters снялись в костюмах из центральной Украины. Внимание привлекают пышные рубашки с модной брокаровской вышивкой и каламайковые пояса.

"У меня много элементов народной одежды, которые я часто совмещаю с современными тенденциями. Есть и старинная закарпатская рубашка, которой 150 лет. Это очень редкий экземпляр", - рассказывает Мельник.

&quot;История, которая идет от сердца&quot;: девушки из Dakh Daughters снялись в фантастических национальных костюмах

Соломия Мельник (фото: пресс-служба проекта)

Для образов Наташи и Соломии специально приготовили жаворонков. Именно такими изделиями из теста украинцы встречали весну.

"От моей бабушки мне досталась вышитая рубашка в которой совмещены элементы молдавских и украинских орнаментов. Такой микс достаточно нетипичный и особенный для меня", - делится историей Галаневич.

Добавим, что 14 ноября в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" откроется выставка проекта "Щирі". А помочь музею и заказать благотворительный календарь можно уже сейчас по ссылке.

Ранее LITE писал о том, что в благотворительном календаре на тему украинских праздников снялась вокалистка группы ONUKA Ната Жижченко.

Видео: РБК-Украина

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