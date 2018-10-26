ONUKA снялась в "звездном" благотворительном календаре: фантастические фото

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Деньги от продажи календаря будут переданы Национальному центру народной культуры "Музей Ивана Гончара"

Вокалистка популярной группы ONUKA Ната Жижченко и еще 14 украинских звезд приняли участие в создании благотворительного календаря "Щирі. Свята", который посвящен традиционному наряду и украинским праздникам.

Ната примерила роль старшей дружки. Праздничным атрибутом для дружки был калач и кептарь "калинка" (плечевая одежда).

Ната Жижченко (фото: пресс-служба)

"Уже в третий раз я участвую в проекте "Щирі". Эта съемка помогает по-настоящему почувствовать глубину своих корней. У меня есть вышиванка, которая досталась от бабушки из Чернигова, откуда ведет род моя семья. Бабушки сейчас уже 87 лет и это ее первая концертная вышивка, в которой она потом всю жизнь играла в составе трио бандуристов. Вышиванка полностью расшитая бисером на старинной ткани. Я берегу ее для особого события. Хотя она и великовата для меня, но ее аскетичность и великолепие - редкое сочетание, и для меня это действительно сокровище", - отметила Ната.

Ната Жижченко (фото: пресс-служба)

Интересным в образе Наты Жижченко является венок квадратной формы.

Ната Жижченко (фото: пресс-служба)

Добавим, что 14 ноября в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" откроется выставка проекта "Щирі". А помочь музею и заказать благотворительный календарь можно уже сейчас по ссылке.

Ранее LITE писал о том, что в благотворительном календаре на тему украинских праздников снялась вокалистка мегапопулярной группы KAZKA Александра Зарицкая.

Видео: РБК-Украина