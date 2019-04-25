Справжня парижанка: Настя Каменських захопила елегантністю в Парижі

Настя Каменських продовжує вивчати паризькі вулички і визначні пам'ятки. Українська виконавиця всього за кілька днів перебування в столиці Франції встигла створити буквально десятки інфоприводів. Чого тільки вартує створення нової хвилі чуток про свій роман з Потапом. Принаймні те, що Потап і Настя Каменських відпочивають в Парижі – це факт. В принципі, вони і не приховують, що відпочивають в одному місті, відвідують одні й ті ж місця. Крім того, шанувальники Потапа і Насті підозрюють, що пара зупинилася в одному і тому ж готелі.

Як би там не було, а в Парижі в Каменських дуже насичені будні і вихідні. Примітно, що крім прогулянок Настя не забуває і про тренування. Так, співачка показала свою ранкову пробіжку по Парижу. Виконавиця зробила серію фото, на яких позує в спортивному костюмі.

А після бадьорого пробудження Каменських відправилася в один з найбільш відомих у всьому світі музеїв, а саме – в Лувр. Звичайно ж, тут співачка також зробила декілька фото. Однак найбільше привернув увагу шанувальників умиротворений портрет їх улюблениці. Так, на знімку Настя Каменських позує в затишному світшоті з оригінальним принтом. Дівчина дивиться в сторону. А підпис до фото звучить наступним чином: "Намагаюся відшукати Мону Лізу".

Настя Каменських в Луврі (фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, в цьому світлі слід нагадаємо, що буквально вчора, 24 квітня, Каменських анонсувала свій новий кліп. На своїй сторінці співачка опублікувала короткий тизер, на якому перевтілюється в Мону Лізу!

Шанувальники ж Каменських поспішили залишити свої відгуки під її фото:

Як же ти красива!

Світшот класний))))

Настя, ти прекрасна.....

Така гарнюнічка!

Парижанка)

Дуже незвична, загадкова персона, на себе наче не схожа!

Це ти, красуня, навіть краще Мони)

Школярка)

Класне фото!

Настя Каменських в Луврі (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Потап розповів про випадок у Парижі, що змінив його життя.