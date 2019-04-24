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Настя Каменських сколихнула мережу перевтіленням в Мону Лізу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2019 - 16:35
Настя Каменських сколихнула мережу перевтіленням в Мону Лізу (відео)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала тізер кліпу на нову романтичну композицію

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним псевдонімом NK, насолоджується відпочинком у Парижі. Артистка встигла подивитися всі місцеві визначні пам'ятки і навіть влаштувала ранкову пробіжку біля Лувру. Саме з цим всесвітньо відомим музеєм виявилася безпосередньо пов'язана нова відеоробота співачки – кліп на пісню "Обіцяю". В Instagram зірка розмістила тізер ролика, на якому перевтілюється в Мону Лізу – знамениту картину Да Вінчі, яка знаходиться саме в Луврі.

Знаменитість пообіцяла, що прем'єра відбудеться у четвер, 25 квітня і назвала роботу "наповненою коханням".

"Довгоочікувана прем'єр єра "Обіцяю" сповнена коханням, що сягає у вічність. Вже завтра", - вона анонсувала вихід кліпу.

Шанувальники повідомили Насті, що чекають кліп з нетерпінням, а також побачили схожість між артисткою і дівчиною на знаменитій картині.

"Одне обличчя!", "Класна ідея", "Ну, ви, Анастасія, і замахнулися!", "Код да Вінчі розкритий", "А я все думала, на кого схожа ця картина", "Моно Настя", "Завжди оригінальна NK", "Дуже чекаємо!" - запевнили її шанувальники.

Примітно, що локація, зазначена у підписі до промо-відео, також вказує, що Настя перебувала в момент публікації у знаменитому Луврському палаці. Звичайно ж, артистка поділилася з шанувальниками фото з іменитого музею. На знімках вона виглядає щасливою і життєрадісною. Зірка красується в зручному білому світшоті з оригінальним принтом, леггісах і з чорною сумкою-"бананкою" на поясі.

"Нарешті, моя мрія збулася! Муей Лувру прекрасний, але дуже багато людей", - поділилася враженнями співачка.

Настя Каменських сколихнула мережу перевтіленням в Мону Лізу (відео)

Настя Каменських сколихнула мережу перевтіленням в Мону Лізу (відео)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же повідомили артистці, що здогадується, хто залишив їй компанію під час походу в Лувр.

"Не складно здогадатися, хто твій коханий. Потап такі ж фотки виставляє", "Настюша з Потапчиком в Парижі?", "Шикарно вийшла Настя Каменських", "Дуже красива", "Таке сонечко!", "Яка ж вона класна", - писали коментатори.

Раніше уважні фани Потапа і Насті помітили, що артисти ділиться знімками, зробленими в однакових локаціях. Також вони припустили, що парочка, яка продовжує приховувати свої відносини, зупинилася в готелі "Рітц".

Також Потап і Настя Каменських встигли провести вечір в теплій дружній атмосфері з Надею Дорофєєвої та Володимиром Дантесом, а також Лілією Подкопаєвою і її коханим чоловіком Ігорем Дубінським.

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