"Пізнав і полюбив": Потап розповів про випадок у Парижі, що змінив його життя

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Співак пригадав, як одна поїздка допомогла йому досягти успіху

Популярний продюсер і репер Потап захоплював на шоу Голос країни 9 своєю стрункою і підтягнутою фігурою. Він сміливо одягав класичні костюми, які йому неймовірно йшли. Після фіналу проекту репер вирішив не витрачати час даремно і вирушив відпочити в місто кохання і романтики – Париж. Правда, схоже, у Францю співак прилетів не один, а з Настею Каменських, адже артисти навіть не намагаюся приховати, що проводять час разом, але від будь-яких коментарів про їх роман постійно ухиляються. В Instagram Потап ділиться фотозвітами з європейської столиці. Він також розповів мотивуючу історію, яка сталася з ним у Парижі і змінила його погляди на здоровий спосіб життя.

Потап сфотографувався на фоні скляної Піраміди, яка знаходиться у дворі знаменитого музею Лувр. Він позує в кофті і спортивних штанях - схоже, артист вирішив влаштувати пробіжку і не дає собі розслаблятися навіть на відпочинку.

"Колись в Парижі я тиждень готувався до київського напівмарафону, я повинен був пробігти дистанцію 10 км і я щоранку її біг протягом тижня, в різні сторони цього незвичайного міста, так я його і пізнав і полюбив, приємно повернутися на вулиці спортивних перемог!" - написав він.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

До речі, Настя Каменських похвалилася знімком, зробленим у цій же локації, і заявила, що почала день активно - зранку вирішила пробігтися по місту. Схоже, робила вона це не одна, а в приємній і звичній компанії.

Варто сказати, що шанувальники репера оцінили його мотивуючу промову і похвалили за цілеспрямованість і настирність.

"Вау! Молодець", "Ось це сила волі!", "Несподівано", "У Насті бачив фото в Парижі. Разом відпочиваєте", "Схуд, взагалі красава!", "Супер!", "Так ти бігун!" - писали захоплені коментатори.

У сторіз Потап показав, як він на спір віджався від землі 25 разів. Судячи по відміткам, продюсер проспорив власному синові Андрію і вирішив показати йому, на що здатний. У кінці короткого ролика за кадром чути жіночий сміх, на цьому відео обреветься.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

До речі, Настя Каменських похвалилася походом в Лувр. Вона розповіла, що давно мріяла потрапити в найвідоміший у світі музей, а також представила тізер оригінального кліпу, в якому перевтілилася в Мону Лізу.