"Неймовірна краса!" Промениста Маша Єфросиніна захопила літнім образом

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча приміряла ефектне плаття блакитного кольору

Маша Єфросиніна - справжній приклад і джерело натхнення для багатьох жінок, адже вона підтримує себе у відмінній формі (іноді фанати навіть вважаюсть, що вона занадто худа), регулярно захоплює відчуттям стилю і при цьому все встигає. Ведуча з гумором поскаржилася в мережі, що іноді і хотіла б нічого не робити у вихідні, але зазвичай це у неї не виходить.

На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася новими фото, на якому зображена в яскравому літньому образі - вона позує біля машини в ефектній сукні-міді насиченого блакитного кольору. Верхня частина вбрання виконана у вигляді широких воланів, що додає йому жіночності та ніжності. Доповнюють лук босоніжки на низькому ходу і розпущене волосся, а також промениста усмішка.

"Кожні вихідні планую байдикування... Не виходить", - жартівливо прокоментувала Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери поспішили відзначити, що Маше неймовірно личить цей колір, а також захоплюються її красою і позитивністю.

Боже, яка ж ви красива. Промениста.

Яка Ви тут красива і щаслива дівчина

Як вам йде цей колір

Неймовірна краса!!!)))

Яка ви красива , надихаєте , бути жіночною і красивою завжди . Успіхів вам )

Як можна бути такою красивою?

Дуже красива і природна

З кожним днем все красивіше і молодше. Красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна повеселила мережу кумедною історією про своїх ранкові "ритуали" пробудження. Так, телеведуча зізналася, що коли в будинку росте маленька дитина, то прокинутися самостійно не виходить.

Також Маша Єфросиніна розсмішила забавним дитячим прізвиськом. Ведуча розповіла, що в дитинстві завжди дуже переживала, що може піти дощ, через що в ній прокидалася справжня "баба-причитун".