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"Неймовірна краса!" Промениста Маша Єфросиніна захопила літнім образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 12:26
"Неймовірна краса!" Промениста Маша Єфросиніна захопила літнім образом
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча приміряла ефектне плаття блакитного кольору

Маша Єфросиніна - справжній приклад і джерело натхнення для багатьох жінок, адже вона підтримує себе у відмінній формі (іноді фанати навіть вважаюсть, що вона занадто худа), регулярно захоплює відчуттям стилю і при цьому все встигає. Ведуча з гумором поскаржилася в мережі, що іноді і хотіла б нічого не робити у вихідні, але зазвичай це у неї не виходить.

На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася новими фото, на якому зображена в яскравому літньому образі - вона позує біля машини в ефектній сукні-міді насиченого блакитного кольору. Верхня частина вбрання виконана у вигляді широких воланів, що додає йому жіночності та ніжності. Доповнюють лук босоніжки на низькому ходу і розпущене волосся, а також промениста усмішка.

"Кожні вихідні планую байдикування... Не виходить", - жартівливо прокоментувала Єфросиніна.

&quot;Неймовірна краса!&quot; Промениста Маша Єфросиніна захопила літнім образом

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери поспішили відзначити, що Маше неймовірно личить цей колір, а також захоплюються її красою і позитивністю.

  • Боже, яка ж ви красива. Промениста.
  • Яка Ви тут красива і щаслива дівчина
  • Як вам йде цей колір
  • Неймовірна краса!!!)))
  • Яка ви красива , надихаєте , бути жіночною і красивою завжди . Успіхів вам )
  • Як можна бути такою красивою?
  • Дуже красива і природна
  • З кожним днем все красивіше і молодше. Красуня

&quot;Неймовірна краса!&quot; Промениста Маша Єфросиніна захопила літнім образом

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна повеселила мережу кумедною історією про своїх ранкові "ритуали" пробудження. Так, телеведуча зізналася, що коли в будинку росте маленька дитина, то прокинутися самостійно не виходить.

Також Маша Єфросиніна розсмішила забавним дитячим прізвиськом. Ведуча розповіла, що в дитинстві завжди дуже переживала, що може піти дощ, через що в ній прокидалася справжня "баба-причитун".

"Бабка-причитун": Маша Єфросиніна розсмішила забавним дитячим прізвиськом "Небезпечно організму": Маша Єфросиніна вразила худобою в глянцевому зйомці (відео)
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