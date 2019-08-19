"Искрящаяся красота!" Лучезарная Маша Ефросинина восхитила летним образом

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая примерила эффектное платье голубого цвета

Маша Ефросинина - настоящий пример и источник вдохновения для многих женщин, ведь она поддерживает себя в отличной форме (иногда фанаты даже считают, что она слишком уж худая), регулярно восхищает чувством стиля и при этом все успевает. Ведущая с юмором пожаловалась в сети, что иногда и хотела бы ничего не делать в выходные, но обычно это у нее не получается.

На своей странице в Instagram Маша поделилась новым фото, на котором запечатлена в ярком летнем образе - она позирует у машины в эффектном платье-миди насыщенного голубого цвета. Верхняя часть наряда выполнена в виде широких оборок, что добавляет ему женственности и нежности. Дополняют лук босоножки на низком ходу и распущенные волосы, а также лучезарная улыбка.

"Каждые выходные планирую ничегонеделание... Не выходит", - шутливо прокомментировала Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры поспешили отметить, что Маше невероятно идет этот цвет, а также восторгаются ее красотой и позитивностью.

Боже, какая же вы красивая. Лучистая.

Какая Вы здесь красивая и счастливая девушка

Как вам идёт этот цвет

Искрящаяся красота!!!)))

Какая вы красивая , вдохновляете , быть женственной и красивой всегда . Успехов вам )

Как можно быть такой красивой?

Очень красивая и естественная

С каждым днем все краше и моложе. Красавица

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что недавно Ефросинина повеселила сеть забавной историей о своих утренних "ритуалах" пробуждения. Так, телеведущая призналась, что когда в доме растет маленький ребенок, то проснуться самостоятельно не получается.

Также Маша Ефросинина рассмешила забавным детским прозвищем. Ведущая рассказала, что в детстве всегда очень переживала, что может пойти дождь, из-за чего в ней просыпалась настоящая "бабка-причитун".