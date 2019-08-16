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"Небезпечно організму": Маша Єфросиніна вразила худобою в глянцевому зйомці (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.08.2019 - 14:39
"Небезпечно організму": Маша Єфросиніна вразила худобою в глянцевому зйомці (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники ведучої відзначають, що вона красива, але "аж надто худа"

Маша Єфросиніна не перестає дивувати шанувальників своїм досконалим почуттям стилю. Зазначимо, що українська телеведуча також дуже активно розвиває свій блог в мережі instagram. При цьому Єфросиніна любить ділитися з шанувальниками різними порадами краси, особистим досвідом, тренуваннями. І звичайно ж, у темах-фаворитах - модні образи. А не так давно телеведуча відразу "двох зайців вбила" - і новий літній образ показала в трендовому комбінезоні, і мудру пораду жінкам дала!

На своїй сторінці в мережі instagram Маша порадувала шанувальників новим стильним оновленням. На цей раз - у форматі відео!

Так, телеведуча показала серію бекстейдж фото і відео з нових зйомок. Поки що Маша не розповідає про деталі. Але зазначає, що один з образів - від всесвітньо відомого бренду Chloé.

На опублікованому відео Єфросиніна позує в чудовому вбранні в ковбойському стилі. На ведучій - руді брюки-кльош із завищеною талією, вільна блуза з нагрудними кишенями. Особливість образу - яскравий червоний шарф, зав'язаний бантиком. Довге чорне волосся телеведучої розпущене. В макіяжі акцент зроблений на червоні губи і тіні.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

При цьому у себе в сторіз Маша показала більше фото і відео. Також Маша з'являється у ще одному образі - в яскраво жовтій атласній сукні.

Примітно, що українська ведуча, як звичайно, і вирішила пожартувати. Благо, почуття гумору Єфросиніної не змінює.

Вона показала глянсове, ідеальне фото. А також момент, як цей знімок був зроблений.

&quot;Небезпечно організму&quot;: Маша Єфросиніна вразила худобою в глянцевому зйомці (відео)

&quot;Небезпечно організму&quot;: Маша Єфросиніна вразила худобою в глянцевому зйомці (відео)

&quot;Небезпечно організму&quot;: Маша Єфросиніна вразила худобою в глянцевому зйомці (відео)

Скріншоти: instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники Маші поспішили прокоментувати її новий образ. І все ж чимало відгуків стосувалося фігури Єфросиніної. Багато шанувальників порадили своїй улюблениці "перестати худнути"!

  • “Не колекція робить людину, а зовсім навпаки! Непереборна!!"
  • “Моя 3-річна дочка побачивши це міні-відео вигукнула: “Вау! Яка гарна тьотя!". Маша, Ви надихаєте навіть найменших"
  • "Леді досконалість"
  • “Супер! Але трохи поправитися треба б"
  • “Маша, все добре, але навіщо так худнути? Чи Не занадто?"
  • "Машуня красуня, зупинись вистачити худіть"
  • “В очах тривога!!! красива звичайно, але дуже худа адже не 20 років"
  • “Худюща капець....навіть не знаю чи це добре"
  • “Маша, ти сильно схудла.Це вже небезпечно організму"

&quot;Небезпечно організму&quot;: Маша Єфросиніна вразила худобою в глянцевому зйомці (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна умилила мережу дійсно унікальним фото з чоловіком. Телеведуча показала рідкісний кадр, який зробив її 4-річний син Сашко!
Також нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна повеселила мережу кумедною історією про свої ранкові "ритуали" пробудження. Так, телеведуча зізналася, що коли в будинку росте маленька дитина, то прокинутися самостійно не виходить.
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