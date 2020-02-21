Взяти на замітку: Ірина Шейк показала бездоганний total look в трендовому відтінку весни

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Шейк демонструє свіжий весняний образ

Ірина Шейк – одна з найбільш затребуваних моделей, яка "кочує" із одного Тижня моди на інший, де встигає відвідувати світські заходи. Напередодні в Мілані 34-річна красуня взяла участь у показі Moschino, а після вирушила на презентацію нової колекції сумок Furla. Причому виглядала при цьому свіжою і повною сил. Втім, свою роль зіграв і образ в соковитих тонах.

Лимонний, оливковий і його варіації на піку популярності (фото: instagram.com/irinashayk; instagram.com/versace)

На івент супермодель прийшла в total look лимонного відтінку. Образ Шейк склали водолазка, легінси, піджак і шкіряні ботфорти під шкіру крокодила. У руках дівчина тримала маленьку чорну сумку Furla 1927 з нової колекції. Гладко зачесане волосся і яскравий макіяж – останній штрих. Зрозуміло, фолловери Ірини не могли пройти повз такого лука. Вони засипали модель приємними словами і коментарями. "Дуже!", "милашка", "найкраща", "чудова!", "прекрасна", "неповторна"... До речі, цей відтінок буде вельми популярним майбутньої весни. Так що беремо на замітку!

Біла сорочка ніколи не вийде з моди (фото: instagram.com/irinashayk)

Ще один предмет одягу, який точно варто "запозичити" з гардеробу спокусливої Шейк – біла сорочка. Культова річ ніколи не виходить з моди, а Ірина вчить стильно її обігравати.

До прикладу, нещодавно вона приміряла її в якості самостійної одиниці, не доповнивши спідницею або брюками. А на одному з останніх фото використовувала як стильне доповнення до бунтарському образу "дівчини байкера". Ірина одягла чорні колготки, чорну шкіряну курточку, а також довгу білу сорочку. У поєднанні з грубими черевиками на плоскій підошві вийшло неймовірно стильно!