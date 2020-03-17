Ірина Білик показала ексклюзивне фото з сином і розговорилася про чоловіків

Ірина Білик – українська поп-діва, яка не перестає блищати на сцені ось вже тридцять років! Складно повірити, що зіркці в квітні виповниться 50 років, втім, свій вік вона не приховує, а квітучий зовнішній вигляд – зайвий доказ того, що цифри в паспорті – лише умовність. Ірина – мама двох синів: Гліба і маленького Табріза від свого п'ятого чоловіка - продюсера, хореографа і художника Аслана Ахмадова, з яким живе на дві країни. Напередодні ювілею зірка прикрасила сторінки журналу Viva! разом з Табрізом і чесно розповіла про свої стосунки, а також вік.

Фото обкладинки артистка поділилася в Instagram. Ірина позує в оригінальніому капелюсі і трендовому картатому піджаку. Вона обіймає хлопчика, який з цікавістю щось розглядає.

"Раніше я робила для них все. А підсумувавши останні встосунки, вирішила, що не буду більше схилятися. Тепер я не поступаюся чоловікові", - поділилася уривком з откроенного інтерв'ю співачка, розповівши про свої стосунки, шлюби і минулі романи.

Фото: Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Українська поп-діва зізналася, що пишається своїм віком. Хоч оточуючим важко повірити, що зіркці в квітні виповниться 50 років.

"Я навмисне написала свій вік на афіші, тому що пишаюся тим, що мені буде 50 років. При цьому я виглядаю і відчуваю себе чудово! Хочу, щоб українські жінки, побачивши афішу або відвідавши мій концерт, зрозуміли, що після цієї дати в житті починається новий етап. І після 50 ми можемо бути тільки краще!" - переконана вона.

Ірина висловилася про свої шлюби і заявила, що сама йшла від колись коханих чоловіків.

"Не бачу сенсу рекламувати своїх колишніх чоловіків. Навіщо про них згадувати, якщо я їх покинула? Адже я завжди йшла перша. Думаю, кожен новий чоловік, з'являючись у моєму житті, був краще попереднього. А якщо коротко, то це були мої кохані чоловіки. Талановиті. Добрі. Щедрі. Красиві. Молоді. Дбайливі. Але у них був один-єдиний мінус – в кожному з них чогось не вистачало... для мого щастя", - зізналася співачка.

Нагадаємо, що Ірина Білик зворушила ніжність з чоловіком, який допомагає їй в організації концертного шоу.