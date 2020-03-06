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Чого ж його не носити: Ірина Білик чекає каблучку від Олега Винника

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2020 - 14:57
Чого ж його не носити: Ірина Білик чекає каблучку від Олега Винника
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Білик зізналася, що зберігає всі обручки, раніше подаровані їй чоловіками і женихами

У відвертій розмові з журналісткою Вікторією Маремухою для програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома співачка Ірина Білик розповіла, чи ревнує їїчоловік Аслан Ахмадов до колишніх обранців, чому могла б змінити прізвище на Винник, а також дала пораду жінкам, як зберегти дружні стосунки після розлучення.

Здається, що українського шоу-бізнесу взагалі б не існувало без Ірини Білик. Вона, між іншим, уже тридцять років на сцені. І впродовж усіх цих років прихильників цікавила не тільки творчість зірки, а й особисте життя. Цивільні шлюби з продюсером Юрієм Нікітіним, моделлю Андрієм Оверчуком, шоуменом Дмитром Коляденком, хореографом Дмитром Дікусаром. Але тільки Аслан Ахмадов став першим офіційним чоловіком артистки. Проте, не дивлячись на статус дружини, час від часу чоловіки пропонують Ірині руку та серце. То колишній цивільний чоловік співачки Дмитро Коляденко стане на одне коліно, то шанувальники на концертах заявляють, що готові чекати зірку все життя. Ірина розповіла, чи ревнує її чоловік Аслан до такої уваги численних наречених.

«Він не ревнує! На мені, до речі, зараз обручка Дмитра Дікусара. Я вибачаюсь, але у мене їх там десь 5, 6, 7, я не пам’ятаю. Лежить гарна з діамантом обручка, чого ж її не носити? Потім знов згадую про подарунок – Нікітін колись дарував мені кілька на концертах у палаці «Україна». Я все це ношу», – зізналася співачка Ірина Білик у програмі «Ранок з Україною».

Чого ж його не носити: Ірина Білик чекає каблучку від Олега Винника

Аслан Ахмадов та Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ба більше, за словами співачки, при зустрічі її колишні чоловіки не лише вітаються один з одним, вони добре спілкуються і навіть знаходяться у дружніх стосунках.

«Так, вони і так зустрінуться в мій День народження – в палаці «Україна» на моєму сольному концерті. Потім буде святкування. Для небагатьох, але це буде і я вже запросила і Діму Дікусара, і Діму Коляденко, і Юру Нікітіна,зізналася артистка. – Це дуже не складно любити один одного навіть після розставання. Треба просто любити душею людину і не згадувати якихось неприємних моментів».

Аби зберегти хороші відносини з коханими, зірка радить з ними розходитися, щойно ви відчули, що стосунки вже не такі, як раніше.

«Ми з мамою про це говорили, і вона каже: «Іра, якби я була молодша, пішла б до іншого чоловіка. Не жила б з татом 45 років». Я відповідаю, що вона могла це зробити. Багато жінок мене підтримує і тому в мене велика команда – армія. Люблю їх називати «армія прихильниць». І прихильниць у мене набагато, більше, ніж чоловіків прихильників. Тобто, мені здається, що треба брати прізвище Винник, – сміючись, коментує Ірина Білик. І відповіла на питання, чи має у своєму арсеналі каблучку від співака Олега Винника. – Я буду чекати!»

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