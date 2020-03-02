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Режисер мого життя: Ірина Білик зворушила мережу ніжністю з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2020 - 14:28
Режисер мого життя: Ірина Білик зворушила мережу ніжністю з чоловіком
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка розчулила шанувальників сімейною ідилією

Ірина Білик - не тільки успішна співачка, а й щаслива дружина і мати. Артистка одружена з азербайджанським хореографом і фотографом Асланом Ахмадовим, а в 2015 році пара стала батьками сина Табриза, який з'явився на світ за допомогою сурогатної матері. Пара не живе разом, оскільки чоловік виконавиці працює в Москві і лише час від часу приїжджає до сім'ї в Київ. Однак, як розповіла Ірина в недавньому інтерв'ю, такий гостьовий шлюб її цілком влаштовує і дозволяє зберегти романтику у відносинах.

Крім того, подружжя іноді ще й працюють разом - так, зараз Аслан став режисером ювілейного туру Білик по Україні. Так що пара зможе більше часу провести разом і насолодитися спілкуванням.

Співачка поділилася своєю радістю з шанувальниками, опублікувавши в Instagram ніжне фото з чоловіком. Ірина і Аслан ніжно притиснулися один до одного, при цьому артистка в забавній рожевій шапці.

"Мій чоловік - режисер мого нового Шоу!!
А я - його улюблена Артистка!!
А може ваша кохана людина бути режисером вашого життя?" - прокоментувала чарівний кадр зірка.

Режисер мого життя: Ірина Білик зворушила мережу ніжністю з чоловіком

Фото: Ірина Білик і Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

Користувачі мережі розчулились сімейною ідилією зіркової пари і залишили їм багато теплих відгуків і побажань.

  • найкрасивіші і кращі
  • Щастя Вам! Ви його заслужили...
  • А практично всі люблять і улюблені чоловіки є і повинні бути режисерами нашого життя.
  • Класні,обожнюю вас!
  • Іринка, любові вам і взаєморозуміння.. ви прекрасні
  • Класні!!! Люблю обох! справжні!!
  • Ви прекрасні
  • Бажаю вам щасливого сценарію на все життя !!!!!
  • У Вас дуже гарні очі
  • Який він смішний, з вусами і чарівний
  • Ірина,ви прекрасні!!!і ваш чоловік!!!дуже красиві!!
  • Це найважливіше у житті,знайти свого режисера!)
  • Я думаю, що так і повинно бути!

Режисер мого життя: Ірина Білик зворушила мережу ніжністю з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик вразила визнанням про розставання зі своїм продюсером і цивільним чоловіком Юрієм Нікітіним.

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