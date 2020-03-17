Ирина Билык показала эксклюзивное фото с сыном и разоткровенничалась о мужчинах

Ирина Билык – украинская поп-дива, которая не перестает блистать на сцене вот уже тридцать лет! Сложно поверить, что звезде в апреле исполниться 50 лет, впрочем, свой возраст она не скрывает, а цветущий внешний вид – лишнее доказательство того, что цифры в паспорте – только условность. Ирина – любящая мама двух сыновей: Глеба и маленького Табриза от своего пятого муж - продюсера, хореографа и художника Аслана Ахмадова, с которым живет на две страны. В преддверии юбилея звезда украсила страницы журнала Viva! вместе с Табризом и честно рассказала о своих отношениях, а также возрасте.

Фото обложки артистка поделилась в Instagram. Ирина позирует в оригинальной шляпе и трендовом клетчатом пиджаке. Она обнимает мальчика, который с интересом что-то рассматривает.

"Раньше я делала для них все. А подытожив последние отношения, решила, что не буду больше преклоняться. Теперь я не уступаю мужчине", - поделилась отрывком из откроенного интервью певица, частно рассказав о своих отношениях, браках и прошлых романах.

Фото: Ирина Билык с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Украинская поп-дива призналась, что гордится своим возрастом. Хоть окружающим трудно поверить, что звезде в апреле исполнится – 50 лет.

"Я умышленно написала свой возраст на афише, потому что горжусь тем, что мне будет 50 лет. При этом выгляжу я и чувствую себя замечательно! Хочу, чтобы многие украинские женщины, увидев афишу или посетив мой концерт, поняли, что после этой даты в жизни начинается новый этап. И после 50 мы можем быть только лучше!" - убеждена она.

Ирина высказалась о своих браках и заявила, что сама уходила от некогда любимых мужчин.

"Не вижу смысла рекламировать своих бывших мужей. Зачем о них вспоминать, если я их бросила? Ведь я всегда уходила первая. Думаю, каждый новый человек, появляясь в моей жизни, был лучше предыдущего. А если вкратце, то это были мои любимые мужчины. Талантливые. Добрые. Щедрые. Красивые. Молодые. Заботливые. Но у них был один-единственный минус – в каждом из них чего-то не хватало… для моего счастья", - разоткровенничалась певица.

Напомним, что Ирина Билык растрогала нежность с мужем, который помогает ей в организации концертного шоу.