Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч розповіли про побачення і сюрпризи на День святого Валентина

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведучі програми «Ранок з Україною» поділилися зворушливими спогадами

Вже завтра у всьому світі відзначатимуть найромантичніше свято року – День святого Валентина. Закохані намагатимуться здивувати свою половинку незабутніми побаченнями та оригінальними подарунками. Ведучі програми «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», Лілія Ребрик, Анатолій Анатоліч, Григорій Герман і Марія Мельник зізнались, які особливі сюрпризи отримували в цей день, а які – готували для своїх коханих.

Григорій Герман

Кулінар Григорій Герман якось влаштував для коханої дружини романтичний сніданок у місті кохання. При цьому, пейзажі Парижа ожили у власній квартирі.

«Здається, це був перший Валентайн, який ми провели разом з Ірішею. І мені дуже кортіло зробити щось особливе і максимально романтичне. Щось більше, ніж квіти і сердечка. Наприклад, День святого Валентина у Парижі, – каже ведучий ранкового ефіру на каналі «Україна» Григорій Герман. – Тоді українці ще не були обдаровані безвізом, процедура перевезення нас двох у найромантичніше місто у світі була б складною, а головне – позбавленою несподіванки. Бо візи, посольство і таке інше... То я перетягнув Париж у Київ. Роздрукував вид Парижа у розмірі вікна на кухні, купив круасани, встав на годину раніше... і зробив так, що коли Кохасечка прокинулася і вийшла на кухню, за вікнами у нас був Париж, а на столі стояли відносно свіжі круасани та свіжозварена кава. Ну і троянди... а в Париж ми таки поїхали. Тільки трішечки пізніше».

Марія Мельник

Нерідко артисти у святкові дні працюють. Майже завжди Марія Мельник проводить День закоханих на роботі. Для неї ідеальне побачення те, яке передбачає подорож, і зовсім необов’язково робити його 14 лютого. Саме таке ведучій «Ранку з Україною» влаштував її чоловік Віктор – з прогулянкою містом, відпочинком у спа та шопінгом.

«Майже кожен День святого Валентина я працюю, тому ми з чоловіком даруємо один одному подарунки, а побачення організовуємо у вихідний! І, мабуть, ідеальне (дорогі чоловіки, я ще не зустрічала дівчину/жінку, яка б не погодилася, що таке побачення ідеальне), коли мій чоловік прийшов і сказав: «Рідна, збирай валізу, ми їдемо!» – пригадує Марія Мельник. – Момент, коли ти не знаєш, яким буде маршрут, що тебе чекає попереду, але твій чоловік нескінченно хоче зробити тебе щасливою! Це була екскурсія по іншому місту, візити в красиві кафе, смачна їжа, пустилися «у всі тяжкі» на шопінг і в фіналі поїздка в спа-центр, де тиша, чисте повітря, шикарна природа».

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч теж звик працювати в День закоханих. Енергійний ведучий переконує: він – не великий шанувальник дат, тож намагається вітати дружину раніше або пізніше традиційного часу. Однак кілька таких днів закарбувалися в його пам’яті назавжди.

«Минулого року, наприклад, я подарував Юлі 13 лютого жовту автівку – унікального кольору Porsche Cayenne. Чесно, не бачив машин такого кольору ні до, ні після. А до цього якось ми подивилися документальний фільм про тюрму Алькатрас у США, і Юла залишилася під великим враженням. У наступну поїздку до Сан-Франциско я придбав квитки на екскурсію до Алькатрасу і влаштував коханій сюрприз – про поїздку вона дізналася вже перед входом на корабель і була вражена», – поділився спогадами Анатолій Анатоліч.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Завжди позитивна Лілія Ребрик пригадала, як у День святого Валентина поспішала на виставу в інше місто. Ведуча «Ранку з Україною» зовсім не очікувала, який сюрприз приготує для неї коханий чоловік.

«Одного разу в День закоханих мені потрібно було їхати на гастролі. Звісно, сумувала, що такий романтичний день доведеться провести без Андрія. Ввечері 14 лютого ми грали виставу в Києві, а 15 була запланована ще одна в іншому місті. Ми з акторами поспішали на потяг (впритул приїхали на вокзал). Заходжу в купе, а там на мене чекає мій чоловік з накритим столом, квітами і подарунком. Було дуже приємно та неочікувано. Напередодні ми тільки говорили про те, що ніяк не виходить у нас, щоб я була вільною в День святого Валентина. А я пояснювала, що «святкові дні, коли нормальні люди відпочивають, для акторів – це робочі будні, тому ми створюємо собі свято в інший день». А він взяв і змінив цей «фен-шуй» – створив свято закоханих прямо в потязі. Щоправда, святкували всім акторським складом. Цього року так само я гратиму виставу на День закоханих у Жовтневому палаці «Два анекдоти на вечерю». Чоловіка запросила», – розповіла Лілія Ребрик.