Іраклі Макацарія відверто розповів про особисте життя

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Екс-"Холостяк" зізнався, чи є в його житті місце для любові

Один з найбільш знаменитих завидних холостяків України — грузинський бізнесмен і учасник таких проектів, як "Танці з зірками 2018" і "Холостяк" Іраклі Макацарія, який зізнався в здійсненні "заповітної мрії", розповів про своє особисте життя. В інтерв'ю Viva він зізнався, чи є в його житті місце для любові.

За словами Іраклі, в даний момент він самотній.

"Зараз у мене немає відносин. Дуже часто виникають симпатії, ось, наприклад, нещодавно на одному заході мені сподобалася одна дівчина. Завжди є ті, хто подобаються. У мене зараз мало вільного часу. Я часто говорив, що мені важко почати відносини з-за щільного робочого графіка. Я настільки себе навантажив різними проектами, насилу уявляю, яка дівчина такий графік витримає. Навіть якщо між нами виникнуть почуття", - поділився Макацарія.

Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

У свою чергу наймолодша учасниця проекту " Танці з зірками 2018, популярна співачка Michelle Andrade нарешті відкрила завісу щодо роману з Іраклі.

"З Іраклі ми спілкувалися так само тепло, як і всі учасники між собою. Я вдячна йому за підтримку на нашому останньому ефірі, після оголошення результатів він підійшов зі словами: "Це досить несподівано! Я вболівав за вас". Для кожного з нас це не просто шоу: три місяці ми всі жили танцями, кожен ефір ми всі намагалися подолати самих себе", - зізналася артистка.

Фото: учасники фіналу Танців з зірками (instagram.com/mishvirmish)

А переможець сезону Ігор Ласточкін розповів, чи танцював він удома з дружиною після тренувань:

"Ми кілька разів ставали в пару. Аня питала, що ми сьогодні вивчили, і я їй показував. Вона була рада, що її чоловік тепер танцює", - каже шоумен.

Нагадаємо, минулого тижня у суперфіналі стали відомі імена переможців проекту Танці з зірками 2018, які за результатами глядацького голосування і оцінок суддів набрали найбільшу кількість оцінок. Ними стала пара Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової. Срібними призерами стали Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим, а бронзовими - Іраклі Макацарія і Яна Заєць.

Ми також писали про те, що Іраклі Макацарія "засвітився" з чарівною брюнеткою.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (відео: STYLER.rbc.ua)