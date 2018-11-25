Больше не одинок? Иракли Макацария "засветился" с очаровательной брюнеткой (фото)

Скриншот: Иракли Макацария ("Холостяк")

Ранее завидный холостяк утверждал, что его сердце свободно

Один из самых знаменитых завидных холостяков Украины — грузинский бизнесмен и участник таких проектов, как "Танцы со звездами 2018" и "Холостяк" Иракли Макацария, который не так давно рассказывал о том, что он без пары, на днях появился в обществе в компании очаровательной брюнетки. Фотоснимки Иракли с таинственной незнакомкой были опубликованы "Viva!" сразу после бала проведенного по случаю 14-летия журнала.

Фото: Иракли Макацария в компании красивой брюнетки (viva.ua)

33-летний харизматичный гражданин Грузии "засветился" на светском мероприятии в компании привлекательной девушки. Кадры с красоткой, вероятно, спровоцируют волну новых слухов. "Масла в огонь" добавить сможет еще и информация от журналистов, которые утверждают, что на протяжении всей вечеринки Макацария очень мило общался с девушкой и периодически нежно прикасался к ее талии. Сразу после окончания торжественного мероприятия Иракли ушел из помещения помещение вместе с брюнеткой.

Пока что красавец никак не прокомментировал визит на мероприятие в компании красотки.

Фото (viva.ua)

Как сообщалось ранее, Иракли Макацария признался в осуществлении "заветной мечты".

Кстати, Потап запостил фото с загадочной незнакомкой.

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