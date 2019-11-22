Instagram vs Реальність: 44-річна Шарліз Терон показала, як виглядає в звичайному житті

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Зірка опублікувала фото з реального життя

Шарліз Терон – визнана всім світом голлівудська красуня і головний секс-символ, яка привчила всіх до своїх бездоганних образів і нев'янучої молодості. 44-річна актриса з'являється в розкішних сукнях, відібраних кращими стилістами, з макіяжем від найбільш відомих візажистів і бездоганними зачісками... Тим цікавіше побачити Шарліз в звичайному житті «без прикрас»!

Шарліз показала контраст реального життя і життя в інтернеті (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Причому цю інформацію ми отримали не від папараці. Актриса сама вирішила продемонструвати шанувальникам себе в домашній обстановці, опублікувавши чесний пост. На фото, яким поділилася Шарліз у своєму мікроблозі, вона позує без макіяжу, з короткою стрижкою і в звичайній чорній майці. Скоріше за все, зірка займалася спортом, так як виглядає дуже втомленою. Емоційного «навантаження» надає і «страждальницький» вираз обличчя Терон.

Фішка ж знімка в тому, що на тлі на екрані акторка з'явилася в розкішному образі з реклами Dior. Біляве волосся, золотиста сукня, свіжий рум'янець... На контрасті актриса виглядає ще більш досконалою. «Instagram vs Реальність», – додала вона підпис і хештег, з допомогою якого дала зрозуміти, що фото зроблено не сьогодні. Шанувальники оцінили почуття гумору зірки, засипавши її веселими смайликами. Дехто, щоправда, всерйоз перелякався, що сталося в улюбленої актриси.

Шарліз любить приміряти казкові образи, а також і пожартувати над собою (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Нагадаємо, нещодавно Шарліз також продемонструвала вечірній образ від культового бренду, обличчям якого є вже давно. Сріблясто-золотиста сукня Dior підкреслила струнке тіло зірки і її природну красу. В такому вигляді вона вирушила на благодійний бал свого фонду CTAOP, який організувала ще в 2007-му році для боротьби з ВІЛ своєї рідної країни, Південної Африки. Всі гроші, виручені на заході, були спрямовані на роботу дослідницьких центрів.