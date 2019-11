Не надивитися! 44-річна Шарліз Терон захопила стрункою фігурою в розкішній сукні Givenchy

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Актриса блищить на Glamour Women Of The Year Awards

Шарліз Терон останнім часом засипали нагородами. Так, на 23-й церемонії вручення премії The Hollywood Film Award, яка відбулася 4 листопада, вона отримала приз за "видатні досягнення в кіноіндустрії". А вчора, 11 листопада, стала тріумфатором ще одного заходу – Women Of The Year Awards, організованого глянцевим журналом Glamour. Премії присуджують за успіхи в різних галузях: кіно, шоу-бізнесі, спорті, науці, моді...

Шарліз – часта гостя світських івентів (фото: instagram.com/charlizeafrica)

44-річна Терон отримала свою з рук Кейт Маккіннон, разом з якою знялася у фільмі "Скандал" (Bombshell). Дівчина у своїй промові постралася підкреслити як талант Шарліз, так і її неймовірну красу. У свою чергу, Шарліз в боргу не залишилася, опублікувавши у своєму мікроблозі зворушливий пост, присвячений колезі і подрузі за сумісництвом.

Шарліз Терон і Кейт Маккіннон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Проведіть пальцем, щоб розкрити нашу сутність. Так рада, що сьогодні ввечері ця жінка прийшла до мене на #GlamourWOTY. І просто почекайте, поки не побачите її у @bombshellmovie. Вона підірве ваш розум. Кейт, ти одна-єдина!", – написала Шарліз під галереєю, де вони з Кейт з'явилися спочатку в звичайних образах, а потім просто кривляються і корчать пики в камеру.

Шарліз Терон зачарувала мережу (фото: instagram.com/charlizeafrica)

На захід Шарліз прийшла в розкішному образі – біле плаття в підлогу від Givenchy з незвичайним корсетом і пишною спідницею, оздобленою пір'ям, зробило ангельський образ акторки ще більш світлим і яскравим. Завершували лук білі туфлі, блискучий сріблястий клатч, макіяж з легкими smoky та вишукані сережки-кільця. Волосся Шарліз прибрали в гладку укладку. Чи потрібно говорити, що фото, які вона опублікувала у своєму Instagram, просто підірвали її сторінку? Шанувальники і зоряні фоловери пишуть компліменти актрисі і вітають її з черговою перемогою. Приєднуємося!