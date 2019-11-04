Ніколь Кідман, Шарліз Терон, Рене Зеллвегер і інші – кращі образи The Hollywood Film Awards 2019

Ніколь Кідман і Шарліз Терон (фото: instagram.com/hollywoodawards)

Вивчаємо найбільш розкішні вбрання знаменитостей

4 листопада в розкішному готелі Beverly Hilton ось уже 23-й раз пройшла церемонія вручення нагород The Hollywood Film Award. Престижну премію називають однією з найбільш важливих напередодні "Оскара", а тому з'явитися тут і вже тим більше отримати нагороду – справжня честь для кожного актора. За напруженням пристрастей захід також нічим не поступалося "Оскару". Сльози, подячні мови і зворушливі визнання – все це було присутнє на івенті. Одним з триуматорів вечора стала секс-символ Голлівуду Шарліз Терон.

Ніколь вручає нагороду Шарліз (фото: instagram.com/hollywoodawards)

Шарліз в цей вечір отримала нагороду за видатні досягнення в карьері з рук Ніколь Кідман. Обидві актриси обіймалися і не могли стримати сліз щастя, а Ніколь назвала Шарліз "іконою, яка викликає захоплення і повагу". Ролик з вечора вона опублікувала у себе в мікроблозі, додавши: "Це була абсолютна радість, що у мене була можливість вручити тобі нагороду сьогодні ввечері @CharlizeAfrica. Ти просто приголомшлива!".

Шарліз Терон стала одним із тріумфаторів вечора (фото: instagram.com/hollywoodawards)

Крім вже згаданих зірок, на вечорі блищало безліч інших знаменитостей: Рене Зеллвегер, Крістіан Бейл, Дженніфер Гарнер, Сієнна Міллер, Дакота Джонсон, Шайа Лабаф та інші. Усі вони намагалися не упустити випадку продемонструвати стиль і вбрання.

Ніколь Кідман прийшла в білій атласній сукні з квітковою аплікацією, Шарліз Терон приміряла чорне плаття, розшите камінням, Рене Зеллвегер вибрала чорне суворе з високим коміром, Сієна Міллер – жовте з відкритими плечима, а Олівія Уальд – в костюмі в дрібний горошок... Милуємося найяскравішими і найстильнішими образами!

Гості вечора (фото: instagram.com/hollywoodawards)