Ігри на роздягання і крадіжки: Холостяк 9 з нареченою зробили особисті зізнання на камеру

Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова через карантин змушені були перенести весілля, яке планували відзначити 23 травня – тепер весільні передзвони прозвучать для закоханих тільки восени, але вони не сумують. Пара перевіряє свої відносини на міцність в самоізоляції, а заодно отримала можливість ще краще пізнати один одного. Так, Микита і Даша для каналу "Інтертоп" приготували три корисних коктеля і продегустувати напої, а також попутно зіграли в гру "було/не було" і відповіли на відверті і часом незручні питання.

Микиті довелося розсекретити дуже особисті подробиці про себе. Наприклад, він заявив, що йому пропонували протекцію по роботі за інтим. "Мені пропонували на початку моєї кар'єри", - зізнався Микита. Він також розповів, що його переслідували шанувальниці. "Листи писали, під студією радіо стояли", - згадав Микита.

Даша ж грала в карти на роздягання, таємно читала чужу переписку, яксь навіть поцупила батончик в магазині і дрібні гроші у водія маршрутки, а також пробувала на смак котячий і собачий корм. "Як сухарики. У нас кішечка з'явилася, ми зараз прийдемо додому, ти спробуєш", – звернулася вона до Микити, який жодного разу не зазіхав на їжу для тварин.

Фото: Микита Добринін і Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Пара чесно заявила, що пліткувала про представників шоу-бізнесу. "Ми нічого поганого не говорили. Ми всіх любимо", - уточнила Даша.

Також закохані обговорили пікантну тему home video. Микита зізнався, що ніколи не записував подібні ролики. "Я тебе вмовляла, але ти відмовився", - зі сміхом видала секрет Даша. Крім того, у них вдома є "Камасутра", але не у вигляді книги, а у вигляді гри.

Дівчина проговорилася, що ховала їжу від інших. "Моя мама якось мене розкрила. У мене під подушкою було печиво, і навіть шашличок був прихований", - зізналася вона. В сім'ї у дівчини було строго з порядком.

"Нас мама вчила не викидати сміття на землю. Коли вона бачила, що ми це робимо, вона давала нам перчаточку і ми ходили по всьому району і збирали все сміття. Вчилися, що не можна викидати нічого на вулиці", - розповіла Даша.

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін дав пораду парам, як не посваритися і не зіпсувати стосунки на самоізоляції.