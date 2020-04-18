Майже "Камасутра": Холостяк 9 з нареченою вразили оригінальним тренуванням

Парочка показала незвичайні парні вправи
Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Дарина Квіткова намагаються урізноманітнити свою самоізоляцію і зробити домашні будні цікавими і насиченими. Парочка обожнює дивитися серіали й разом готувати, а нещодавно у них з'явився малюк – миле кошеня на прізвисько Каспер, який відразу став улюбленцем шанувальників пари. Даша зізналася, що вихованець – тренування перед дітками, і їй доставляє величезне задоволення піклуватися про крихтку. А Микита навіть на карантині не збавляє обертів і продовжує заняття спортом. Він придумав оригінальне тренування, в якому задіяв кохану.
Солодка парочка показала відео своїх спортивних експериментів в Instagram. Закохані "використовували" один одного в якості тренажера і додаткової ваги, а також демонстрували чудеса акробатики і синхронної, злагодженої роботи.
"Залишатися у відмінній формі на карантині просто. Ось моя програма:
—беремо кохану дівчину.
—імпровізуємо.
Як би назвати цю тренування?" - поцікавився екс-холостяк.
Шанувальники ввімкнули фантазію і запропонували свої оригінальні варіанти. Також їх зворушила кумедна реакція кошеня на дії господарів.
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Нагадаємо, що раніше Микита Добринін прийшов у захват від домашнього карантинного образу своєї коханої.