Випробування для відносин: Холостяк 9 дав поради, як не повбивати один одного на карантині

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Микита Добринін розповів, як вони з нареченою уникають конфліктів на самоізоляції

Ось вже більше місяця Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена Даша Квіткова знаходяться на самоізоляції і намагаються залишатися вдома. При цьому парочка знаходить, чим зайнятися - вони разом готують і займаються спортом, дивляться багато фільмів і серіалів, не забуваючи ділитися рекомендаціями з шанувальниками. Крім того, закохані завели собі кошеня Каспера, на якому "тренуються" перед дітками. Однак перебувати разом постійно виявилося все ж непросто. На своїй сторінці в Instagram шоумен розповів, як вони з коханою уникають конфліктів і примудряються не посваритися.

Добринін опублікував пікантний кадр з Квітковою, на якому дівчина стрибнула на нього і обіймає ногами і руками, при цьому вони обидва лише в спідній білизні. Ведучий поділився порадами, які можуть допомогти парам випустити пар і не скандалити під час карантину.

"За два останні тижні я дав 4 інтерв'ю на тему, як не повбивати один одного на карантині. Спочатку відповідав коротко і просто, потім вирішив більш серйозно розібратися в питанні. У звичайні дні, без пандемії, ми не проводимо зі своїми рідними, другими половинами 24 години в добу протягом тижня. У нас є час, щоб відпочити один від одного, перезавантажитися і не вивалювати своє невдоволення. Але це у звичайні дні.

Прото зараз в чотирьох стінах відносини кожного можуть нагадувати Чуха і Сверблячку з «Сімпсонів». Та знайте, це абсолютно нормально, адже кожен з нас реагує на стрес по-своєму. Ми вже не так невпевнені у майбутньому, логічно тут і страх, а може буде так завжди? До купи ще і неможливість побути одному або вийти на свіже повітря. От вам і випробування для відносин. Щоб було менше конфліктів, от що ми з Дашею робимо в парі:

— Переключаємо увагу одне з одного на що-небудь інше. На книги, серіали онлайн-курси, які давно хотілося пройти, або навіть домашні справи. Відволікайся— в цьому немає нічого поганого.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

— Виділяємо собі особистий простір. Кожному потрібно деякий час, щоб побути наодинці. Поговори зі своєю дівчиною (коханим) про те, що хочеш годину-дві в день усамітнитися, щоб не подумалося, що ти когось уникаєш. Піди на кухню або балкон, щоб просто посидіти в тиші.

—Згадайте спільні інтереси. Побути наодинці— це круто, але коли ти живеш не один, такий спосіб проведення часу може стати проблемою. Подивіться разом серіал, зберіть пазли, приготуйте вечерю і говоріть про приємне, що буде відволікати", - запропонував екс-Холостяк.

Зазначимо, що у пари було заплановане весілля на 23 травня, проте через пандемію коронавіруса і карантин їм довелося перенести урочистості на осінь.

Нагадаємо, наречена 9-го Холостяка Дарія Квіткова зворушила визнанням про коханого і заявила, що вона з ним щаслива.