Ідеальний вечір: Горбунов з Осадчою здійснив давню театральну мрію

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Провідні вирушили в театр на легендарну постановку

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з зразкових пар українського шоу-бізнесу. Подружжя разом працює і відпочиває і завжди насолоджується товариством одне одного і насичено проводить дозвілля. Так, ведучі багато подорожують, обожнюють стару Європу, куди часто вибираються на вікенд, а також разом відвідують різні культурні заходи для душі. Катя і Юрій вирішили скористатися вільним часом і вирушити разом у театр. Цього разу артист сидів в залі в якості глядача і разом з дружиною насолоджувався постановкою київського Національного драматичного театру ім. Франка.

Сімейна пара вирушила на виставу "Тев'є-Тевель" за мотивами творів письменника Шолом-Алейхема. Катя і Юрій зробили селфі в партері. Ведуча притулилася до чоловіка і щасливо посміхається. Вона накинула на плечі светр ніжно-блакитного відтінку, а для походу в театр обрала білу сукню з абстрактним квітковим принтом і рукавом три чверті.

"Нарешті вибрались в театр! Легендарний "Тев'є Тевель" Шолом-Алейхема!! Востаннє я бачив цю виставу з геніальним Богданом Ступкою! Сьогодні грає -Богдан Бенюк!" - поділився своєю радістю ведучий.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Не обійшлося без компліментів від шанувальників, які повідомили, що також не проти відвідати театр.

Найкраща зіркова пара

Тільки чоловік може викладати фото там де дружина вийшла. Ви класні

Катя як завжди чарівна. Гарна

Супер!

Гарно

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" Instagram Катя показала своє ідеальне плаття для світського театрального виходу. В руках вона тримала букет тюльпанів.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

До речі, саме тюльпани стали "візитною карткою" романа ведучої і її чоловіка – вона присилала ці квіти в кожне місто на виставу коханого.