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Ідеальний вечір: Горбунов з Осадчою здійснив давню театральну мрію

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2020 - 12:06
Ідеальний вечір: Горбунов з Осадчою здійснив давню театральну мрію
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Провідні вирушили в театр на легендарну постановку

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з зразкових пар українського шоу-бізнесу. Подружжя разом працює і відпочиває і завжди насолоджується товариством одне одного і насичено проводить дозвілля. Так, ведучі багато подорожують, обожнюють стару Європу, куди часто вибираються на вікенд, а також разом відвідують різні культурні заходи для душі. Катя і Юрій вирішили скористатися вільним часом і вирушити разом у театр. Цього разу артист сидів в залі в якості глядача і разом з дружиною насолоджувався постановкою київського Національного драматичного театру ім. Франка.

Сімейна пара вирушила на виставу "Тев'є-Тевель" за мотивами творів письменника Шолом-Алейхема. Катя і Юрій зробили селфі в партері. Ведуча притулилася до чоловіка і щасливо посміхається. Вона накинула на плечі светр ніжно-блакитного відтінку, а для походу в театр обрала білу сукню з абстрактним квітковим принтом і рукавом три чверті.

"Нарешті вибрались в театр! Легендарний "Тев'є Тевель" Шолом-Алейхема!! Востаннє я бачив цю виставу з геніальним Богданом Ступкою! Сьогодні грає -Богдан Бенюк!" - поділився своєю радістю ведучий.

Ідеальний вечір: Горбунов з Осадчою здійснив давню театральну мрію

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Не обійшлося без компліментів від шанувальників, які повідомили, що також не проти відвідати театр.

  • Найкраща зіркова пара
  • Тільки чоловік може викладати фото там де дружина вийшла. Ви класні
  • Катя як завжди чарівна. Гарна
  • Супер!
  • Гарно

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" Instagram Катя показала своє ідеальне плаття для світського театрального виходу. В руках вона тримала букет тюльпанів.

Ідеальний вечір: Горбунов з Осадчою здійснив давню театральну мрію

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

До речі, саме тюльпани стали "візитною карткою" романа ведучої і її чоловіка – вона присилала ці квіти в кожне місто на виставу коханого.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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