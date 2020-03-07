Ідеальний вечір: Горбунов з Осадчою здійснив давню театральну мрію

Провідні вирушили в театр на легендарну постановку
Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з зразкових пар українського шоу-бізнесу. Подружжя разом працює і відпочиває і завжди насолоджується товариством одне одного і насичено проводить дозвілля. Так, ведучі багато подорожують, обожнюють стару Європу, куди часто вибираються на вікенд, а також разом відвідують різні культурні заходи для душі. Катя і Юрій вирішили скористатися вільним часом і вирушити разом у театр. Цього разу артист сидів в залі в якості глядача і разом з дружиною насолоджувався постановкою київського Національного драматичного театру ім. Франка.
Сімейна пара вирушила на виставу "Тев'є-Тевель" за мотивами творів письменника Шолом-Алейхема. Катя і Юрій зробили селфі в партері. Ведуча притулилася до чоловіка і щасливо посміхається. Вона накинула на плечі светр ніжно-блакитного відтінку, а для походу в театр обрала білу сукню з абстрактним квітковим принтом і рукавом три чверті.
"Нарешті вибрались в театр! Легендарний "Тев'є Тевель" Шолом-Алейхема!! Востаннє я бачив цю виставу з геніальним Богданом Ступкою! Сьогодні грає -Богдан Бенюк!" - поділився своєю радістю ведучий.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Не обійшлося без компліментів від шанувальників, які повідомили, що також не проти відвідати театр.
Скріншот коментарів
У розділі "сторіз" Instagram Катя показала своє ідеальне плаття для світського театрального виходу. В руках вона тримала букет тюльпанів.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
До речі, саме тюльпани стали "візитною карткою" романа ведучої і її чоловіка – вона присилала ці квіти в кожне місто на виставу коханого.