Идеальный вечер: Горбунов с Осадчей осуществил давнюю театральную мечту

Ведущие отправились в театр на легендарную постановку
Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Супруги вместе работают и отдыхают и всегда наслаждаются обществом друг друга и насыщенно проводят досуг. Так, ведущие много путешествуют, обожают старую Европу, куда часто выбираются на уикенд, а также вместе посещают различные культурные мероприятия для души. Катя и Юрий решили воспользоваться свободным временем и отправиться вместе в театр. В этот раз артист сидел в зале в качестве зрителя и вместе с женой наслаждался постановкой киевского Национального драматического театра им. Франко.
Семейная пара отправилась на спектакль "Тевье-Тевель" по мотивам произведений писателя Шолом-Алейхема. Катя и Юрий сделали селфи в партере. Ведущая прижалась к мужу и счастливо улыбается. Она набросила на плечи свитер нежно-голубого оттенка, а для похода в театр выбрала белое платье с абстрактным цветочным принтом и рукавом три четверти.
"Нарешті вибрались в театр! Легендарний "Тев‘є Тевель" Шолом -Алейхема!! Востаннє я бачив цю виставу з геніальним Богданом Ступкою! Сьогодні грає -Богдан Бенюк!" - поделился своей радостью ведущий.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Не обошлось без комплиментов от поклонников, которые сообщили, что также не прочь посетить театр.
Скриншот комментариев
В разделе "сториз" Instagram Катя показала свое идеальное платье для светского театрального выхода. В руках она держала букет тюльпанов.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Кстати, именно тюльпаны стали "визитной карточкой" романа ведущей и ее мужа – она присылала эти цветы в каждый город на спектакль будущего супруга.