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Спасибі, що ти є: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.02.2020 - 16:44
Спасибі, що ти є: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара відзначає 3 роки з дня свого весілля

Катя Осадча та Юрій Горбунов - відмінний приклад міцної зіркової сім'ї, яка разом і вдома, і на роботі - їх часто запрошують разом вести проекти і заходи. Подружжя із задоволенням подорожують - так, у січні вони встигли відмінно відпочити на Сейшелах, і виховують синочка Івана. А 3 лютого у них важлива дата - адже саме в цей день три роки тому вони офіційно стали чоловіком і дружиною!

Нагадаємо, що тоді вони довго приховували свої відносини і вагітність Катерини - син народився через пару тижнів після зізнання. Зате зараз вони часто балують шанувальників спільними знімками один з одним і з малюком. На честь третьої річниці весілля Катя і Юра залишили один одному зворушливі поздоровлення в Instagram.

Осадча опублікувала ніжне фото зі зйомок Голосу країни, на якому вона ніжно обіймає чоловіка.

"Три роки тому ми сказали одне одному - так :) три роки ти мій чоловік @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. все решта скажу особисто", - написала теледіва.

Спасибі, що ти є: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Горбунов теж не забув привітати кохану жінку - шоумен виклав яскравий відпускний знімок з дружиною.

"Вітаю тебе, любов моя!! Офіційно-три роки разом! Не офіційно-більше. Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!" - шанобливо звернувся він до Каті.

Спасибі, що ти є: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Розчулені шанувальники поспішили приєднатися до поздоровлень і засипали пару душевними відгуками.

Серед вітаючих виявилося й чимало зіркових колег Осадчої і Горбунова.

Потап обмежився сердечками, а Джамала написала: "Ура!!! Вітаю вас! Чарівні!"

"@kosadcha Тільки начебто одружили , а вже три роки. Вітаю вас! Любимо сильно", - приєдналася Маша Єфросиніна.

"Поздравляюююююю! любові,щастя і взаєморозуміння", - пише Ілона Гвоздьова.

  • Вітаю вашу чудову сім'ю і щастя вам.
  • Ві бусінки найкращі!!!
  • вітаююю вас
  • Ви прекрасні, любові, розуміння і особливих яскравих емоцій
  • Як очі горуть від щастя у Каті!!! І в Юрія теж!!!
  • Вітаю. Час летить
  • Ви дуже гарна пара.
  • За вами приємно наблюдати бо ві справжні такі... Без тих фільтрів як то кажуть. Щастя Вам безмежного
  • Ви чудова пара! Вітаю,у Каті така природня краса! Я від вас в захопленні.
  • З роковинами. Щастя, кохання, миру та злагоди в родині
  • Многая літа ! Гірко!

Спасибі, що ти є: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розчулив душевним фото з синочком Івасиком.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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