Спасибі, що ти є: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара відзначає 3 роки з дня свого весілля

Катя Осадча та Юрій Горбунов - відмінний приклад міцної зіркової сім'ї, яка разом і вдома, і на роботі - їх часто запрошують разом вести проекти і заходи. Подружжя із задоволенням подорожують - так, у січні вони встигли відмінно відпочити на Сейшелах, і виховують синочка Івана. А 3 лютого у них важлива дата - адже саме в цей день три роки тому вони офіційно стали чоловіком і дружиною!

Нагадаємо, що тоді вони довго приховували свої відносини і вагітність Катерини - син народився через пару тижнів після зізнання. Зате зараз вони часто балують шанувальників спільними знімками один з одним і з малюком. На честь третьої річниці весілля Катя і Юра залишили один одному зворушливі поздоровлення в Instagram.

Осадча опублікувала ніжне фото зі зйомок Голосу країни, на якому вона ніжно обіймає чоловіка.

"Три роки тому ми сказали одне одному - так :) три роки ти мій чоловік @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. все решта скажу особисто", - написала теледіва.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Горбунов теж не забув привітати кохану жінку - шоумен виклав яскравий відпускний знімок з дружиною.

"Вітаю тебе, любов моя!! Офіційно-три роки разом! Не офіційно-більше. Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!" - шанобливо звернувся він до Каті.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Розчулені шанувальники поспішили приєднатися до поздоровлень і засипали пару душевними відгуками.

Серед вітаючих виявилося й чимало зіркових колег Осадчої і Горбунова.

Потап обмежився сердечками, а Джамала написала: "Ура!!! Вітаю вас! Чарівні!"

"@kosadcha Тільки начебто одружили , а вже три роки. Вітаю вас! Любимо сильно", - приєдналася Маша Єфросиніна.

"Поздравляюююююю! любові,щастя і взаєморозуміння", - пише Ілона Гвоздьова.

Вітаю вашу чудову сім'ю і щастя вам.

Ві бусінки найкращі!!!

вітаююю вас

Ви прекрасні, любові, розуміння і особливих яскравих емоцій

Як очі горуть від щастя у Каті!!! І в Юрія теж!!!

Вітаю. Час летить

Ви дуже гарна пара.

За вами приємно наблюдати бо ві справжні такі... Без тих фільтрів як то кажуть. Щастя Вам безмежного

Ви чудова пара! Вітаю,у Каті така природня краса! Я від вас в захопленні.

З роковинами. Щастя, кохання, миру та злагоди в родині

Многая літа ! Гірко!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розчулив душевним фото з синочком Івасиком.