Ідеальний ранок: Лілія Ребрик розчулила зворушливим сімейним фотосетом

Телеведуча зраділа можливості почати день зі свими близькими і нікуди не поспішати

Популярная телеведущая Лилия Ребрик, которая поделилась секретами правильного питания, которые помогут сохранить фигуру и превосходно выглядеть, растрогала сеть совместным фото с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочками Дианой и Полиной.

"Дикасемейка", как называет своих родных знаменитость, запечатлена ранним утром, когда все еще не успели встать с теплой постели, но уже встречают новый день с улыбкой. Именно так Лилия представляет себе идеальное времяпровождение.

"Идеальное утро почти выходного дня. Счастье. Для меня проснуться в 8 часов - это что-то из области фантастики!"- отметила Ребрик, ведь обычно ей приходится очень рано вставать ради прямого утреннего эфира.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники звезды оценили семейную идиллию и поделились своим впечатлением от увиденного, задарив ведущую комплиментами.

"Какие хорошенькие!", "Какие вы позитивные! Так держать. Молодцы!", "У вас супер-семья!", "Вы самая красивая пара в Украине", "Вы очень светлая, прекрасная семья", "Красивое семейное фото, только в рамочку и на стене должно быть. Красивые, улыбающиеся, счастливые! Что еще нужно для счастья?" - писали восторженные комментаторы.

Напомним, что Лилия Ребрик с гордостью поделилась достижениями старшей дочки Дианы. Девочка профессионально занимается танцами и даже успела принять участие в соревнованиях, где судьей конкурса стал ее папа, а ведущей – знаменитая мама.

Ранее Лилия Ребрик продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительно оголила ножки.