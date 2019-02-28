Ух, які ніжки: Лілія Ребрик вразила витонченою фігурою

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча у весняному настрої влаштувала танці на робочому місці

Пуститися в танок на робочому місці для Лілії Ребрик не в новинку, вона часто радує шанувальників ефектними пластичними номерами і демонструє відмінну розтяжку прямо в рекламних паузах ранкового шоу, яке веде на одному з українських телеканалів.

Гімнастичне минуле і танцювальний теперішній час сприятливо позначається на фігурі знаменитості, що вона недавно продемонструвала в своєму блозі в Instagram. Лілія розмістила відео, на якому в яскравій червоній сукні вона обертається в напрямку до камери, а поділ сукні розвивається так високо, що практично повністю оголює її ноги, однак не дозволяє глядачеві побачити зайвого.



"Головне, сукню в потрібному місці зачепити. Скоро весна! Скоро короткі спідниці, багато ніг ... Чоловіки, ви готові? А ви, дівчата, вже оновили свій гардероб?" - підписала відео Лілія, на що підписники не змогли не відреагувати і жваво прокоментували публікацію.

Гарна сукня і туфлі

Туфлі супер !!!

Красуня

Клас

Ви прекрасні

Доброго дня! Розкрійте секрет, як вам вдається бути такою красивою, здоровою, усміхненою, задоволений життям кожен день? Що для цього потрібно робити? Як організуваті правильно своє життя, щоб мати сили та здоров'я?

Сукня дуже весняна) а мікрофонів стільки почепили, це щоб далеко не полетіла?

Лиличка у Вас один позитив !!!

Фігурка отпад Лілуся, Ви сама як весна !!!!

Променисте і улюблене Сонечко !!!!

Клас! Браво !!!

Дівчина - весна! А ніжки-то, ніжки !!

Така промениста, аж хочеться посміхатися

Як позитивненько, вмієте ви Ліля підняти настрій

Які гарні ніжки

Весняний настрій передався від Лілії її підписникам, які так само тепло прокоментували і фото, опубліковане Лілією в цей же день.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Варто відзначити, що Лілія любить виконувати на роботі не тільки танцювальні па, а й деякі гімнастичні елементи. Так, нещодавно телеведуча продемонструвала спортивні вправи зі снарядом, однак замість гімнастичного м'яча використовувала китайський ліхтарик, який висів у студії, ніж потішила глядачів.

До речі, Лілія Ребрик має в свом арсеналі і більш гарячі танці, які не проти показати колегам і глядачам на камеру.