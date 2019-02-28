Ух, які ніжки: Лілія Ребрик вразила витонченою фігурою

Телеведуча у весняному настрої влаштувала танці на робочому місці
Пуститися в танок на робочому місці для Лілії Ребрик не в новинку, вона часто радує шанувальників ефектними пластичними номерами і демонструє відмінну розтяжку прямо в рекламних паузах ранкового шоу, яке веде на одному з українських телеканалів.
Гімнастичне минуле і танцювальний теперішній час сприятливо позначається на фігурі знаменитості, що вона недавно продемонструвала в своєму блозі в Instagram. Лілія розмістила відео, на якому в яскравій червоній сукні вона обертається в напрямку до камери, а поділ сукні розвивається так високо, що практично повністю оголює її ноги, однак не дозволяє глядачеві побачити зайвого.
"Головне, сукню в потрібному місці зачепити. Скоро весна! Скоро короткі спідниці, багато ніг ... Чоловіки, ви готові? А ви, дівчата, вже оновили свій гардероб?" - підписала відео Лілія, на що підписники не змогли не відреагувати і жваво прокоментували публікацію.
Весняний настрій передався від Лілії її підписникам, які так само тепло прокоментували і фото, опубліковане Лілією в цей же день.
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)
Варто відзначити, що Лілія любить виконувати на роботі не тільки танцювальні па, а й деякі гімнастичні елементи. Так, нещодавно телеведуча продемонструвала спортивні вправи зі снарядом, однак замість гімнастичного м'яча використовувала китайський ліхтарик, який висів у студії, ніж потішила глядачів.
До речі, Лілія Ребрик має в свом арсеналі і більш гарячі танці, які не проти показати колегам і глядачам на камеру.