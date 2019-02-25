"Сімейний підряд": Лілія Ребрик похвалилася досягненнями дочки

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча показала фотозвіт з турніру з танців, в якому брала участь вся сім'я

Популярна телеведуча Лілія Ребрик, яка поділилася секретами виховання своїх дочок, розповіла про участь старшої дівчинки в турнірі з бальних танців і досягнення молодої зірки. Також вона показала докладний фотозвіт зі змагання в Instagram.

Знаменитість зізналася, що вона стала ведучою заходу, а її чоловік, хореограф Андрій Дикий, - суддею. Лілія зазначила, що Україна багата малнькими талантами, тому вона отримала справжнє задоволення від своєї роботи.

"Фотозвіт з прекрасного турніру з бальних танців "dance Team cup", який вчора пройшов у Києві. Я - ведуча, Андрій - суддя, Діана - учасниця. Сімейний підряд. Люблю проводити час разом, нехай навіть і на роботі ... Вчора стільки танців надивилася. Діана з Микитка такі молодчинки! І взагалі, як багато у нас в Україні талановитих дітей! Браво! Я в захваті. Всі такі молодці! Одним словом: я вчора вела - і пишалася, вела - і насолоджувалася. Суцільне задоволення отримала", - написала вона з захопленням.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники провідною розділили її захват і похвалили старшу дочку знаменитості, побажавши їй творчих успіхів і досягнень.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

"Круті, молодці! Дикасимейка, ви супер. Щастя вам", "Класні! Гарні батьки - гарні діти", "У талановитих батьків - талановиті діти! Діанка молодець дуже упевнено тримається на паркеті!", "Вони такі класні! Розумничка! Молодці! Ви дуже гарна пара! Щастя вам!" "Діанка дуже красива, мила дівчинка, і сімейство ваше приємне, світле такі", - писали коментатори.

Раніше Лілія Ребрик поділилася особистими секретами краси і догляду за собою.

До слова, Лілія Ребрик показала чудову розтяжку в повітрі, похвалившись хорошою фізичною підготовкою.