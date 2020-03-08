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Ідеальний ранок: Катерина Кухар зачарувала рідкісним фото з донькою і розсекретила ритуал краси

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2020 - 18:34
Ідеальний ранок: Катерина Кухар зачарувала рідкісним фото з донькою і розсекретила ритуал краси
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина розповіла про кумедний подарунок сина до 8 березня

Катерина Кухар є для багатьох українок зразком жіночності та витонченості, вишуканості і сталевого характеру. Та й сама прима-балерина не приховує, що має залізним стрижнем і непохитну силою волі, саме тому вона досягла висот у своєму ремеслі. Так, суддя Танців з зірками нещодавно повернулася з турне по Франції, куди вирушила разом з чоловіком, прем'єром Олександром Стояновим. Вона довгий час не бачила сина Тимура і доньку Анастасію, тому 8 березня в колі сім'ї стало для неї приємним подарунком. Але на цьому сюрпризи не закінчилися.

Прима-балерина розповіла про цікавий презент від Тимура. Він подарував Катерині листівку і ... привітав з Днем матері! Але кумедний інцидент лише розчулив Кухар. А ось з донькою Настею у балерини був просто ідеальний дівочий ранок.

Ідеальний ранок: Катерина Кухар зачарувала рідкісним фото з донькою і розсекретила ритуал краси

Катерина Кухар з донькою (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Дівчатка, сьогодні наш день! Правда, син привітав мене з Днем Матері... Так що у кого що, а я святкую два свята. Давайте ви напишете в коментарях за що себе любите і ніколи не будете про це забувати! Я почну: за силу волі і вміння балувати себе. А ще, ніколи не забувайте зволожувати своє обличчя. Ось сьогодні ми з донькою, відсвяткували ідеальне ранок. Вона задавала багато питань про всі баночки, які стоять на моєму beauty-столику, а я намагалася не спізнитися в наступне місто на виступ. Так по-жіночому, скажіть?" - написала балерина.

Катерина прочинила завісу таємниці і розповіла про свою програму догляду за шкірою на початку дня. "Мій головний ранковий ритуал — це зволоження шкіри зсередини (склянку води з лимоном натщесерце) і гіалуронова кислота на обличчя і губи", - розсекретила власну "фішку" прима-балерина.

Нагадаємо, що Катерина Кухар розкрила особистий рецепт збереження пристрасті у відносинах з коханим чоловіком Олександром Стояновим.

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