"Ідеальніше не придумати": Холостяк 9 з обраницею віддалися почуттям на пляжі

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова регулярно радують шанувальників щасливими фото і відео, а також щедро діляться новинами та не соромляться зізнаватися один одному в коханні на очах у своєї багатотисячної instagram-публіки. Пара не сидить на місці, а їх будні та вихідні завжди протікають насичено і весело. Днями закохані прилетіли з Одеси, де встигли побувати на міжнародному кінофестивалі, в Київ і навіть відвідали вечірку з приводу дня народження Слави Камінської. Втім, спогади про морське узбережжя і ніжні почуття під шум хвиль все ще живі в пам'яті закоханих. Так, Даша опублікувала в Instagram чуттєвий фотосет з Микитою.

Пара позує в обнімку – дівчина міцніше притулилася до грудей коханого, а він гладить її волосся, опустивши очі і милуючись другою половинкою. На другому знімку Микита кружляє на руках Дашу, яка зімкнула руки на його шиї.

"Это реки начинают путь - вспять. И мне хочется к тебе на грудь – спать", - поетично підписала кадр дівчина.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Ніжні почуття пари не залишилися без уваги шанувальників. Вони поділилися емоціями після перегляду романтичного фотосету своїх щасливих улюбленців.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Яка ви гарна пара. Дуже чуттєві фото", "Красиво і приємно дивитися", "Мурашки", "Так мило!", "Так гарно", "Скільки ж у вас любові!", "Дуже красиві і дуже ніжні", "Чарівні і дуже красиві", "Вау, як атмосферно, Ви нереальна пара! Будьте щасливі!", "Які ви красиві і такі закохані. Просто милуюся вами і щиро радію. Краще не придумати", - писали захоплені коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дар'я Квіткова влаштували літній фотосет на одеському пляжі. Пара веселилася і відпочивала, не соромлячись сторонніх очей.

До речі, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова похвалилася фото в унікальному вбранні, створеному спеціально для її виходу на червону доріжку Одеського кінофестивалю.