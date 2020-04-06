Ідеальна краса: Наомі Кемпбелл захопила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Зірка показала нове селфі

Наомі Кемпбелл відома своєю активністю і любов'ю до благодійності. Вона займається безліччю проектів: починаючи від захисту постраждалих від стихійних лих і закінчуючи допомогою темношкірим моделям і африканським дизайнерам. Зараз, у часи карантину, Наомі зосередилася ще на одній важливій справі: просвіті людей в питаннях коронавіруса, а також підтримку їх в цей нелегкий період. Так, легендарна модель вже демонструвала, як вона захищається в звичайному житті, які використовує засоби і прийоми, щоб підтримувати здоров'я на оптимальному рівні. Також вона пише надихаючі і просто розважальні пости.

Нове селфі Наомі (фото: прінтскрін instagram.com/naomi)

Цього разу своє чергове селфі вона присвятила позитивному настрою. Наомі показала фото, де позує напівоголеною у власному ліжку. 49-річна зірка лежить на подушці з досить виразним макіяжем і гладко укладеним волоссям. На її обличчі грає легка посмішка, а шкіра буквально світиться свіжістю і здоров'ям. «Переходячи до четвертого тижня, наступні два тижні будуть найважчими, кожен день на цьому тижні ми втрачали когось, кого я знаю, немає часу оплакувати або бути в змозі бути поруч зі своїми близькими. БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРЕЖІТЬ ВІРУ СИЛЬНОЮ! Дихайте, відпочивайте і скидайте. Тримайте свій настрій на високому рівні і позитивне ставлення! Посилаю вам любов», – написала Наомі під фото.

Шанувальники почали дякувати супермоделі за підтримку, а також писати, як вона добра. Не менше уваги привернув і квітучий вигляд Кемпбелл.

Ми любимо тебе, королева позитиву

Благословення тобі!

Все ще прекрасна, навіть на карантині

Чудова! Амінь

Залишайся в безпеці

Така красива!

Я просто закохався

Дуже красива ти

Ікона

Така неймовірна

Найпрекрасніша жінка в світі. Ідеальна краса. Таких більше немає

Красива завжди, залишайся в безпеці

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/naomi)

Нагадаємо, Наомі останнім часом дуже захопилася селфі. І, треба відзначити, у моделі вони виходять відмінно. Такі фото до того ж добре розбавляють архівний контент на сторінці зірки. А також стають найкращим доказом, що в даний час вона виглядає не гірше, ніж у молодості.