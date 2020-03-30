Так ідеальна: Кім Кардашьян в образі розкішної блондинки підкорила мережу

Кім Кардашьян обожнює приміряти різні образи, любов до змін стосується й зачіски. 39-річна зірка вже красувалася, мабуть, зі всіма кольорами волосся: від свого натурального каштанового до синювато-чорного. Але блонд у світської левиці і бізнесвумен на особливому рахунку. До світлого відтінку знаменитість так чи інакше періодично повертається, будь то для фотосесії своїх брендів або для гучної вечірки.

Кім любить експерименти (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому Кім вирішила нагадати шанувальникам про те, як чудово вона виглядає в образі розкішної блондинки. Невгамовна інста-діва опублікувала знімок, де постала у вбранні від Fendi: сорочці, зав'язаній під грудьми, і шубі їй в тон. Доповнює картину виразний макіяж з коричневими smoky eyes, чітко промальованими бровами, а також натурального відтінку губами. «Після цього карантинного періоду моє волосся стане такими здоровими. Міркую про блонд, коли ми знову зможемо спілкуватися з людьми», – написала Кім.

Новий образ Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

І, зрозуміло, тим самим запросила фоловерів до дискусії. Половина з них залишилися непохитні: Кардашьян краще виглядає з темним кольором волосся. «Ні, ти найбільш іконічна брюнетка всіх часів!», – пишуть вони. Друга частина фоловерів залишилася в захваті від образу красуні, засипавши її компліментами: «Ти так ідеальна!», «Тобі все до лиця», «Ти виглядаєш просто неймовірно!»...

Втім, про зміну кольору волосся говорити рано. Вже через кілька годин Кім опублікувала пару знімків зі своїм натуральним відтінком. Тим самим давши зрозуміти, що поки що вона залишається на «темній стороні».

Нагадаємо, останнім часом Кім часто ділиться своїми б'юті-лайфхаками. Скоріше за все, зірка вирішила використовувати час карантину для просування власних брендів. Так, кілька днів тому вона записала навчальне відео, де показала, як робить свої знамениті вилиці.