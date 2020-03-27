Ідеальні вилиці за 5 хвилин: Кім Кардашян показала, як робить контуринг обличчя

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка записала навчальне відео

Кім Кардашьян знаменита не тільки своїми успішними бізнес-проектами, але і яскравою зовнішністю. Справжньою візитною карткою инстадіви стали її видатні форми, а ще – фірмовий макіяж з чітким контурингом. Хто тільки не намагався його повторити! Втім, сама зірка ніколи не приховувала перевірену техніку, правдиво показуючи, які використовує продукти і в якій кількості їх наносить. І судячи з усього, їй вона не зраджує й досі.

Кім любить робити мейк-ап (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому Кім записала навчальне відео, в якому всього за 5 хвилин продемонструвала, як легко створити «об'ємний» макіяж з видатними вилицями, які до цих пір є одним з головних б'юті-трендів. У ролику знаменитість використовує продукти з власної косметичної колекції KKW Beauty. Але зрозуміло, щоб створити такий самий ефект, можна застосовувати свою улюблені засоби будь-яких брендів. Так що беремо на замітку!

Навчальне відео від Кім (відео: instagram.com/kimkardashian)

Перший крок – нанести на шкіру зволожуючий засіб з легким сяючим ефектом. Це відмінна база, яка допоможе зробити загальний вигляд свіжим і відпочившим.

Другий крок – консилер. Кім наносить його на ділянки, які хоче висвітлити: на трикутну зону під очима і на чоло.

Третій крок – темним відтінком бронзера зробити контуринг. Кім підкреслює ніс, роблячи його візуально більш тонким. Також проходиться по щокам, скроням і лінії росту волосся. Більш темний відтінок вона використовує, щоб промальовувати контур обличчя.

Четвертий крок – за допомогою пензля все ретельно розтушувати. Для розтушовування консилера вона використовує вологий спонж, б'юті-блендер. А також пальці, яким легко прибрати дрібні огріхи.

П'ятий крок – підкреслити лінію губ бронзовим олівцем, трохи виходячи за природну. Таким же відтінком відтінити повіки зверху і знизу.

Шостий крок – використовуючи світлий хайлайтер, намалювати лінію на спинці носа, додати блиску на вилиці, в куточки очей, а також під брови і на підборіддя.

Сьомий крок – додати шиммера на ключиці і плечі, розтушувавши їх.

На цьому зірка зупинилася, давши волю нашій фантазії. Ви ж за бажанням далі можете творювати свій улюблений макіяж: додати тіні, туш для вій і рум'яна.