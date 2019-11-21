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Идеал женской красоты: Джамала восхитила стильным выходом в свет

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.11.2019 - 13:31
Идеал женской красоты: Джамала восхитила стильным выходом в свет
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица посетила церемонию вручения премии Best Fashion Awards 2019

На днях в Киеве состоялась торжественная церемония вручения премии Best Fashion Awards 2019, которую посетили множество звезд и публичных личностей. Многие из приглашенных знаменитостей в этот вечер поднялись на сцену, чтобы вручить награды - в их числе и певица Джамала. Артистка, которая недавно раскрыла секреты своей стройной фигуры, выбрала для выхода в свет элегантный и лаконичный образ.

Снимками с мероприятия исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. Победительница "Евровидения 2016" появилась в черном облегающем комбинезоне с брюками клеш и белом пончо сверху. Автором эффектного образа стала дизайнер Elena Reva. Джамала дополнила лук серебристыми босоножками на каблуке, красивой укладкой и нюдовым макияжем.

"Так приємно було, вже в котре, вручати премію Best Fashion Awards! Не люблю нагружати довгими промовами, але хочеться сказати ще і тут, може хто не знає.
BFA — це єдина українська премія, яка відмічає нагородами українських дизайнерів і їх муз. Тим самим прикрашає нашу країну, наших чоловіків та жінок в прямому сенсі цього слова! Я вчора не могла відвести погляд від образів і краси всіх, хто прийшов на церемонію! А це все вони, наші чудові і улюблені українські дизайнери! Дякуємо, що ви є! Ваше "Натхнення" Джа", - поделилась певица эмоциями и впечатлениями.

Идеал женской красоты: Джамала восхитила стильным выходом в свет

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

К слову, она также опубликовала совместное фото за столиком с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Идеал женской красоты: Джамала восхитила стильным выходом в светИдеал женской красоты: Джамала восхитила стильным выходом в свет

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники артистки не смогли пройти мимо и поспешили оставить свои восхищенные отзывы.

  • Дуже гарна
  • Прекрасная и вдохновляющая
  • Класс
  • красуня
  • Вот он идеал женской красоты. Успехов вам безграничных
  • Фантастична
  • дуже гарна
  • как всегда - невероятная
  • Джа! Вы суппер!
  • Який кейп
  • Вы и правда вдохновение
  • А я вот давно говорю, что ты наше натхнення!!

Идеал женской красоты: Джамала восхитила стильным выходом в свет

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала растрогала сеть нежными фото с мужем и сыном. Счастливое семейство с удовольствием позировали на атмосферных осенних кадрах.

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